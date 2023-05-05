扁親家趙玉柱獲高院裁定假釋中保護管束 最快今出監返家

前總統陳水扁親家趙玉柱涉台開內線交易案，被判刑4年，高等法院裁定趙玉柱假釋中付保護管束，最快今將返家。（資料照）

2023/05/05 17:45

〔記者楊國文／台北報導〕前總統陳水扁親家趙玉柱、扁女婿趙建銘均涉台開內線交易案，各被判刑4年、3年10月徒刑，日前，趙建銘已早一步獲假釋，高等法院也裁定假釋中付保護管束；趙玉柱本月3日獲矯正署核准假釋，經高檢署聲請，高等法院認定檢方聲請法有據，今下午裁准趙玉柱假釋中付保護管束，最快今將返家。

台開案同案被告趙玉柱、趙建銘被判刑入獄後，都在明德外役監服刑中。趙玉柱因違反交法案，先後遭判刑及執行，上月向矯正署聲請假釋。經矯正署審核後，於本月3日核准假釋。

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本月3日，高檢署依刑訟法481條、刑法第93條等規定，向高等法院聲請裁定趙玉柱假釋中付保護管束。

高院依據矯正署核准的假釋等文件，認定趙玉柱合計服刑已超過2分之1刑期，檢察官聲請於法有據，因此今天下午裁准趙玉柱假釋中付保護管束，最快今天即可返家。

趙建銘方面，他在台開案被判刑3年8月定讞，加上偽證罪判3月確定，共應執行3年10月刑期，趙前年10月入獄，上月19日，趙經矯正署核准獲得假釋，高檢署向高等法院聲請假釋中付保護管束；高等法院認定聲請合法，上月21裁准趙假釋中保護管束，當天傍晚已出監返家。

檢調查出，趙建銘於2005年間受邀與前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人在三井日本料理飲宴，席間蘇透露台開利多資料，趙和父親趙玉柱商量後，與游聯手買進台開股票，趁股價上漲後賣出賺取差價利潤。

台北地檢署2006年依違反證券交易法起訴趙建銘等人，全案因犯罪所得如何計算等問題，歷經多次更審，高院更五審判趙建銘3年8月，經最高法院駁回確定，加上趙因偽證罪被判刑3月，應執行3年10月刑期。其他被告趙父趙玉柱被判4年，蘇德建判3年8月徒刑，游世一判4年4月徒刑定讞。

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