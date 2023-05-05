敬酒被指態度差竟一刀刺死對方 火爆男被判刑13年半、還要賠707萬

不爽敬酒被指態度差竟一刀刺死對方，行凶的賴男被判刑13年半，還要賠償707萬多元。（資料照）

2023/05/05 17:13

〔記者李立法／屏東報導〕男子賴冠樺與楊姓男子初次見面喝酒，賴男因不滿舉杯敬酒的楊男，當眾指責他態度欠佳，竟一刀刺死楊男，賴男被依殺人罪判刑13年6月定讞；楊男父親並向賴男提起侵權損害賠償之訴，屏東地院審理後，判賴男應支付楊男父親707萬多元，可上訴。

屏東警分局2022年3月16日凌晨接獲報案，指屏東市華盛三街民宅發生鬥毆事件，隨即派遣快打警力到場，發現32歲的楊姓男子胸口受傷刀，送醫後仍傷重不治，得知凶嫌為21歲的賴冠樺，遂展開追緝。

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檢警調查，賴男與死者楊男當晚受邀到友人租屋處飲酒，共5人在場，賴、楊2人是初次見面；席間楊男向賴男敬酒自我介紹，賴男也舉杯回敬，但楊男卻指責年紀較小的賴男態度不佳，雙方因而發生口角，賴男難忍氣憤，竟拿出隨身攜帶的摺疊刀刺進楊男左胸，當場血流如注，楊男被一刀斃命。

賴男行凶後由同行的吳姓友人開車載回高雄住處，警方循線於6小時內將賴男拘提到案，檢方偵辦後依殺人罪起訴；屏東地院依殺人罪判賴男12年，二審高雄高分院改判13年半，最高法院今年3月駁回上訴，全案定讞。

楊男父親痛失愛子，對行凶的的賴男提起侵權損害賠償訴訟，請求賠償扶養費、精神撫慰金等共757萬2253元；法官考量楊父為身障人士，死者生前為家庭重要經濟支柱，依全案情狀，判處賴男應賠償楊父707萬8148元。

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