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    首頁　>　社會

    高雄豪宅建案工地喋血 清潔工1刀刺死板模工

    高雄豪宅區新建工地傳出凶殺案，黃姓工人胸中一刀喪命。（讀者提供）

    高雄豪宅區新建工地傳出凶殺案，黃姓工人胸中一刀喪命。（讀者提供）

    2023/04/18 13:09

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高市美術館附近一處豪宅建案擔任清潔工的陳姓男子，去年因與黃姓板模工發生口角衝突，陳憤而持刀刺向黃男，黃擋住第一刀卻沒擋住第二刀，心臟中刀送醫急救仍宣告不治，高雄地院審理時，法官認為陳男行凶後未再上前追殺，應無殺人犯意，依傷害致人於死罪判徒刑8年。

    判決指出，28歲陳姓清潔工人和48歲黃姓板模工人，一起在鼓山區明誠四路和美術東二路的建案工地工作，兩人曾因清潔問題起口角糾紛，雙方互有嫌隙；去年7月16日下午1點多，黃、陳兩人再度吵架，黃出手推了陳男一把，陳當場情緒失控，拿出身上的折疊刀朝黃男揮砍。

    陳男砍第一刀時，黃男伸手阻擋，刀子刺傷他的右前臂後，陳再朝黃的心口處刺一刀，黃當場倒地，陳行凶後立即騎車逃離現場；黃男倒臥血泊中被其他工人發現，經送醫搶救後仍宣告不治，警方也在案發5小時後，循線在鳳山區網咖將陳男查緝到案，並起獲作案用的摺疊刀。

    高雄地院審理時，陳男坦承拿刀刺黃男，但否認有殺人犯意，辯稱只是想教訓他一下，沒想到刀子會直接刺穿他的心臟；法官認為陳男連刺兩刀時，並沒有朝要害部位刺，且黃男心臟受傷倒地後，陳男也未繼續上前追殺，應無殺人犯意，改依傷害致死論罪，判徒刑8年，可上訴。

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