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    首頁　>　社會

    撩機車辣妹「很誘惑人」 加油站豬哥員工GG了

    加油站男員工對前來加油機車辣妹開黃腔，挨罰1萬元，他雖提告抗罰仍被北院行政訴訟庭判決敗訴。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    加油站男員工對前來加油機車辣妹開黃腔，挨罰1萬元，他雖提告抗罰仍被北院行政訴訟庭判決敗訴。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2023/05/05 09:14

    〔記者溫于德／台北報導〕某加油站男員工對前來加油的機車辣妹開黃腔說「這件裙子裡面應該穿小短褲才對，很誘惑人」等語，經辣妹向警方申訴，男員工被認定性騷擾而裁罰1萬元；男員工雖提告抗罰，但台北地院行政訴訟庭認為裁罰沒有問題，判男員工敗訴，即他得繳1萬元。可上訴。

    前年7月16日晚間，男員工替辣妹加油時說：「這件裙子裡面應該穿小短褲才對，很誘惑人，應該穿小短褲」、「很漂亮應該更誘惑一點」。辣妹感到不舒服、被冒犯，經申訴，台北市政府性騷擾防治委員會決議性騷擾事件成立，依性騷擾防治法對男員工裁罰1萬元。

    男員工不服主張，依現場環境，辣妹可以自由、無阻地表達抗議，卻始終沒有制止、反抗或表達不悅，更無徬徨、驚慌、不悅、無加快動作，反而是正常從容離去；況且，他是對辣妹的服飾單純表達意見，辣妹也點頭表示知道，故否認性騷擾，請求法院撤銷裁罰。

    北院勘驗採證光碟，得知男員工確實有對辣妹提到這些話，而兩人素昧平生，辣妹卻得接受突如其來的言語，備感驚嚇、不舒服及被冒犯，另審酌北市府裁罰1萬元沒有違誤，判男員工敗訴。

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