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    首頁　>　社會

    6歲男童公園摔倒重傷 林園區公所被判國賠19萬定讞

    兒童在公園玩搖椅跌倒受傷，高雄高分院判決公所國賠。搖椅示意圖，與本文無關。（資料照）

    兒童在公園玩搖椅跌倒受傷，高雄高分院判決公所國賠。搖椅示意圖，與本文無關。（資料照）

    2023/05/05 07:21

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市一名6歲男童在公園玩耍，不慎滑倒被捲入搖椅底部，頭部受傷送醫治療，家屬認為設計有疏失，請求國家賠償322萬元，高等法院高雄分院雖認定林園區公所有過失，但家屬也應負7成責任，判決賠償19萬元定讞。

    2019年1月19日傍晚，男童在林園區綠色風華公園玩耍，結果在圓形搖椅滑倒，被捲入搖椅底部，頭部受傷大聲哀號，經送醫急救後，造成腦部出血等傷勢，家屬要求林園區公所賠償精神撫慰金、醫藥費等322萬元。

    被告林園區公所則說，搖椅設計之初及設置目的，為供里民休憩使用，並非供兒童作為遊樂設施使用，所以不用設置警告標誌。又說，男童不當使用搖椅，後又因奔跑跌倒受傷，及父母放任小孩在外遊玩，均應負過失責任。

    一、二審法官調查，搖椅雖然不是兒童遊戲設備，但並沒有排除或禁止2至12歲兒童使用，區公所沒有積極有效防止危險或損害發生，管理上確有所缺失，須負醫藥費、看護費和精神撫慰金等共76萬元。

    此外，男童受傷時年僅6歲，爸媽卻讓他跟著尚未成年表哥、表姊去公園玩，未善盡保護責任，同樣要負7成過失責任，因此判區公所僅須賠償19萬8千元，不得上訴。

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