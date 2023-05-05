法務部5度函詢司法院：38名死囚均聲請釋憲

法務部長蔡清祥。（資料照）

2023/05/05 06:28

首次上稿 00:16

更新時間 06:28

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院司法及法制委員會4日審查法務部預算及刑法修正案，部分立委質詢有無藉故拖延不執行槍決死囚？法務部長蔡清祥回應，若司法救濟程序終結，將辦理後續程序；法務部4日深夜再度說明，近5個月5度函詢死囚聲請釋憲案件，得悉38名死囚均聲請憲法訴訟，救濟程序尚未完成，終結後將依法執行。

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立院司委會4日開會期間，受邀列席的司法院代表指出，目前尚有44位死刑定讞案件（38位在押、2死囚再審後獲判無罪、4死囚拘禁期間身故），其中部分死刑犯聲請憲法訴訟已遭裁定不受理。有立委引據司法院說法，質疑法務部推稱「38位死刑犯皆聲請憲法訴訟無法執行」，是藉故拖延不執行，

法務部說明，之前分別於2022年12月28日、2023年1月16日、2023年3月20日（同日發二函）、2023年4月27日，五度向司法院函詢有關38位死刑犯聲請憲法訴訟的聲請理由、審理進度及有無為暫時處分停止執行的裁定等事由，據以判斷有無不得執行的法定事由，獲悉目前38位死刑犯均有聲請憲法訴訟，在司法救濟程序終結前，依法法務部尚無從陳送部長令准執行，以恪遵法治國原則。

法務部強調，多次向司法院再三確認，38位死刑犯中並未有人經憲法法庭裁定全部不受理的情形，為避免外界引用錯誤資料，而質疑法務部依法行政立場，特予說明。

法務部表示，法務部針對死刑的執行，一向秉持依法審慎態度，依照相關規定嚴謹審核，待司法救濟程序終結，將依法執行。

法務部長蔡清祥4日赴立法院司法及法制委員會報告。（記者吳政峰翻攝）

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