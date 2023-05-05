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    竹縣縣長室秘書爬飛鳳山突胸痛緊急送醫 今晨搶救不治

    新竹縣政府縣長室呂姓秘書送醫急救後仍告不治。圖為飛鳳山。（資料照）

    新竹縣政府縣長室呂姓秘書送醫急救後仍告不治。圖為飛鳳山。（資料照）

    2023/05/05 08:52

    首次上稿 05-04 23:43
    更新時間 05-05 08:52

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府縣長室呂姓秘書昨天（4日）傍晚和朋友一起爬芎林飛鳳山，下山途中因為突然胸痛、冒冷汗後一度失去生命跡象，同行友人立刻打電話求救，且配合縣府消防局119護理師線上指導做CPR，在送醫途中終於恢復意識，深夜10點過後傳出他已能自主呼吸的好消息，但經裝葉克膜入住加護病房觀察後仍不幸於今早病逝。

    呂姓秘書突發意外昨晚震撼縣府，傳開後很多同仁都表示難以相信，因為根據其親近友人說，他過去沒有過心血管方面的病史，平時還是爬百岳的「勇咖」，年已6旬的他平時看起來神采奕奕，專門幫忙縣長楊文科分攤公務行程，沒想到走趟飛鳳山後突然發生身體不適。

    據了解，他是昨晚追7點，在下山途中突然感到胸痛、冒冷汗，隨後疑似一度失去生命跡象，嚇壞了同行的朋友。

    縣府消防局獲報後，一邊派出芎林消防分隊隊員趕往飛鳳山代勸堂前救護，另方面由119護理師線上指導CPR，隨後由到場的救護人員接手持續搶救，呂姓秘書在送醫途中恢復意識。

    他第一時間被送往新竹台大分院生醫醫院竹北院區急救，深夜10點過後恢復自主呼吸，再被轉送到新竹台大分院新竹醫院持續救治，但最終仍遺憾不治。

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