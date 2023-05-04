交友APP遇詐騙被恐嚇 純情男衝警所：沒在約炮，只想見網友

警方指出，很多詐騙集團無法得逞就會改用恐嚇的方式，建議遇到以後不要恐慌。（民眾提供）

2023/05/04 23:14

〔記者王捷／台南報導〕胡姓男子在交友軟體認識詐騙歹徒偽裝的女網友「敏敏」，他一約見面，敏敏就要求須先買點數，胡男拒絕後，敏敏稱大哥「豹哥」很氣，要是沒買2千點數就等著被打，胡男很害怕，衝到警所求助，警方一聽就知是典型的援交詐騙，但胡男否認，聲稱自己單身，沒在約炮，只想見網友。

胡男在交友APP上遇到敏敏，還跟對方聊了一陣子，在3日下午胡男約敏敏要見面，但敏敏說要跟他見面，必須要付2千元的保證金，否則公司不會讓她出來，胡男一說不願意，接著敏敏就搬出「豹哥」，並附上很多血腥照片，表示如果不付錢，就會把胡男綁走帶去山上。

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胡男嚇了一跳，立刻衝到派出所求助，雖然胡男講得很婉轉，但警員一聽就知道這是典型的援交詐騙，歹徒會利用美女、帥哥的照片來引誘被害人買點數，如果對方有疑慮，就會改用恐嚇的方式。

不過胡男強調他沒有約炮，只是想見網友，想勸敏敏不要援交等，不過警方見胡男已知道對方是詐騙，也沒有多說，同時呼籲現在詐騙手法很多，如果遇到陌生網友，不要任意給基本資料，遇到可疑狀況可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案。

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