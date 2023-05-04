老公裸身按摩被「抓猴」 小三反嗆「他愛我」判賠40萬

原配與長子找人時，長子見父親與黃女赤裸上身、衣衫不整，躺在按摩床上。（資料照）

2023/05/04 17:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市焦姓女子發現結婚逾30年的林姓丈夫，去年起沉迷按摩，她與長子到按摩館找人，發現丈夫與黃姓按摩女子赤裸上身、衣衫不整，婚外情曝光後，黃女卻嗆聲「他愛我」，甚至還在焦女長子的臉書留言「我跟你爸爸在一起了，怎樣你爸不愛你媽了」，焦女怒提告訴，向丈夫與黃女索賠50萬元，兩人都辯稱僅單純按摩，台中地方法院簡易庭不採信，判決應賠償40萬元。

判決書指出，焦女發現林姓丈夫去年2月起，頻繁到一家「傳統整復推拿館」按摩，同年4月22日與長子到按摩館找人蒐證（俗稱抓猴），長子目睹父親與黃女兩人赤裸上身、衣衫不整，躺在按摩床上，之後，丈夫變本加厲，幾乎每天去按摩館，甚至半夜偷跑出去過夜，到凌晨才回家，甚至購買壯陽藥物。

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焦女還指控黃女，去年7月故意在她長子的臉書留言，「我跟你爸爸在一起了，怎樣你爸不愛你媽了，他愛我」，另外，還要長子有空可以過來按摩，「如果不喜歡阿姨，店裡還有一個漂亮的越南妹妹」，黃女還在臉書中，標示林男照片，貼文「我最愛的男人」、同時標記「覺得戀愛ing」，兩人應賠償她50萬元。

林男與黃女都答辯說，兩人只是按摩，除了按摩之外，並無任何越矩行為，黃女還辯稱，臉書留言不是自己寫了，是被人盜用帳戶。

台中地院簡易庭審理時，長子作證說，「我就直接上去二樓，他們兩個人衣衫不整抱在一起」，「抱在按摩床上面，看到我進去後兩個人就跳起來，我爸說你來這裡幹嗎？」，顯示林、黃兩人確實有發生性關係，據此判決應賠償40萬元，可上訴。

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