超商店員墜樓亡 檢方相驗發現身上有槍傷

台南永康丁姓超商店員「墜樓」案，今天下午檢方初步相驗，發現死者後腰上有槍傷。（資料照）

2023/05/04 14:53

〔記者王捷／台南報導〕台南永康區昨天發生一起超商店員「墜樓」案，今天下午檢方初步相驗後，發現丁姓死者除了墜樓造成的多處骨折及內臟受損外，後腰部有槍傷，不過確切死因還要解剖才能確定。

在超商工作的30歲丁姓男子，昨（3）日中午12時15分與另名男子一起進入永康區中華路一處大樓後，從13樓墜樓身亡，警方後來發現丁男腹部有傷口，朝他殺方向偵辦，昨晚有3男2女到案，後續又有1人到案，但目前6人對案情均堅不吐實。

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