酒駕風波後請辭禾馨營運長 林思宏自曝「回歸基層」

林思宏酒駕事件後請辭禾馨醫療集團營運長，今在臉書透露已回歸基層。（資料照）

2023/05/01 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕知名婦產科禾馨醫療集團營運長林思宏，日前因酒駕依公共危險罪起訴，請辭在禾馨醫療集團的所有行政管理職位。林思宏今天（5/1）在臉書透露自己已「回歸基層」，「責任重擔卸下，只剩下自己的信念。在酒駕犯錯後，我選擇好好回歸本業，盡力照顧每一個產婦，那才是我最重要的責任」。

林思宏4月10日凌晨零時於北市信義區知名餐酒館飲酒後開車上路，不久即在麥帥二橋遭攔查，酒測值高達0.62毫克，被依公共危險罪送辦。消息曝光後引發輿論，禾馨醫療委員會一致同意林思宏請辭所有行政管理職位，稱會規劃長期的一連串反酒駕行動來作為回應。

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林思宏本人今天也在臉書發文，「現在我又再次回到最原本的工作崗位，辭去行政管理職務，當一位單純的產科醫師。責任重擔卸下，只剩下自己的信念。在酒駕犯錯後，我選擇好好回歸本業，盡力照顧每一個產婦，那才是我最重要的責任。我想把我的每個產婦的照顧再做到更好，認真的做，用心的做，全力以赴的完成，同時也為過去這十年犧牲的家庭生活做些彌補。」

他接著說：「我想做出讓大家相信我改過自新的態度，將自己歸零，放下對人事物的先入為主，回歸初心。『X5醫師慈善基金會』原本在做的公益活動及社會回饋仍會繼續，我想做自己。謝謝陳保仁總院長接下帶領禾馨醫療的重擔，豐富臨床經驗及曾任敏盛副院長的優秀資歷，再加上幽默風趣的得宜談吐，我相信禾馨會更上一層樓。我能力有限，只能做自己有把握的事，照顧孕產婦的熱情與初衷不變，往後只會更用心，相信妳們也會感受到的。」

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