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    醒吾科大女宿一夜遭3怪男闖入 校方︰入口分流、加強安全宣導

    新北市醒吾科大女生宿舍一晚遭3男闖入，皆被警方逮獲。（取自Google map）

    新北市醒吾科大女生宿舍一晚遭3男闖入，皆被警方逮獲。（取自Google map）

    2023/05/01 18:57

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市私立醒吾科大傳出4月連續發生2起女宿遭校外男子入侵事件，前後時間相差不到4個小時。醒吾科大秘書室公共事務中心主任郭石城說明事發過程與原委，表示校方在事發當下已盡速報警處理，未來將對女宿入口做分流，同時宣導同學提高警覺，若有發現可疑人士，可隨時通報24小時校安專線。

    郭石城說，4月18日晚間8點51分許有2名校外年輕男子在女宿外東張西望，使用類似捷運閘口逃票的方式，趁舍監不備之際尾隨學生通過門禁，進到宿舍後對女同學言語輕佻，同學機警通報舍監處置；校安人員獲報到場，將2人請到一樓詢問動機，對方講不出所以然，校方以非法入侵住宅罪嫌報警處理。

    孰料，4月19日凌晨0點多又有一名校外男子用一樣方法闖入，2起事件相隔僅3個多小時。當時校方正在一樓處理前一起事件，見狀馬上制止對方並報警處理，未讓此人闖入得逞。

    郭石城說，該校男、女宿並非同一建物，因此以往未曾發生類似事件。女宿大樓地下室設有重訓中心，供學生、選手在老師監督下訓練使用，有時也有學生經報備許可後進入宿舍拿東西，而18日闖入的2人都是年輕人，可能使人誤認為該校學生。

    郭石城說表示，校方將宣導學生提高警覺，如發現不明人士行蹤可疑，可立即通報24小時校安專線；此外，校長陳義文已裁示一樓入口用玻璃做動線分流，將往女宿電梯與重訓中心方向隔開，預計最晚下週可安裝完成，在此之前會派人加強巡邏、管制。

    郭石城說明，3人闖入的具體動機還需要進一步調查釐清，沒有學生因此受到身體上的傷害。

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