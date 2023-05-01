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    不滿「放言」記者汙衊 李紀珠、周玉蔻當庭互控

    李紀珠認為「放言」陳姓記者撰文汙衊她，向陳姓記者與放言總編周玉蔻求償200萬元。（資料照）

    李紀珠認為「放言」陳姓記者撰文汙衊她，向陳姓記者與放言總編周玉蔻求償200萬元。（資料照）

    2023/05/01 18:51

    〔記者溫于德／台北報導〕新光銀行副董事長李紀珠，被「放言」時任陳姓記者於1個月內連續撰寫超過20篇文章評論其在新光金控的薪酬、績效等，李認為陳刻意汙衊，先求償100萬元並要求刪除文章，後來再對放言總編輯周玉蔻加碼提告，要求陳、周連帶賠償200萬元，台北地院今天再度開庭，李、周當庭互控。

    李紀珠委任律師吳柏宏主張，周玉蔻誣指張淑娟緋聞案期間，一度公開提到李紀珠被緋聞無辜波及，緋聞也對李紀珠的政治發展或工作生涯上均造成嚴重傷害，周玉蔻卻拒談捏造李紀珠有關緋聞的始作俑者，就是周曾擔任總編輯兼發言人的TVBS周刊。

    況且，TVBS周刊曾刊登「本刊鄭重道歉」，指「唯經本刊事後查證，李主委確與此事無關」，現在周玉蔻擔任放言總編輯兼負責人，仍再度利用媒體貶損李紀珠的名節。

    李紀珠強調，陳姓記者持續埋怨文章被周玉蔻修改或授意，「為何只有我（指陳女）被告？」所以她決定追加提告周玉蔻；另，她已經給陳女多次機會，陳女卻多次說謊，還自稱丟掉工作也沒有錢。

    周玉蔻反駁稱「都不是事實」，還指報導均有消息來源。庭後，周玉蔻上臉書發文強調，李紀珠對陳姓記者及她本人的民事提告內容，都不是事實、純屬捏造，身為金控公司高層主管如此言行，實屬金融界遺憾。

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