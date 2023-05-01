舒緩身障收容人身心壓力 台東戒治所推茶樹精油芳療

台東戒治所推茶樹精油芳療課程，習藝收容人備感貼心。（台東戒治所提供）

2023/05/01 10:45

〔記者陳賢義／台東報導〕讓罹患身心障礙的收容人也能在入監期間獲得良善的照護，台東戒治所展「佛心」推出系列身障收容人團體處遇課程，結合自產的茶樹精油芳療按摩課程，提供收容人學習芳療按摩的方法，頗受喜愛與回響，同時也落實法務部矯正署身障收容人個別處遇計畫；所長劉振榮說 ，希期透過一系列處遇讓身障收容人陶冶心靈、促進身心健康。

透過指導老師的貼心導引，習藝收容人認真的記得每一步驟，或自行按摩肩頸，或找其他同學為實作對象，期盼習得一技之長之餘，也能在服監期間身心獲得適當的舒緩。收容人阿榮說，所內栽種了多株茶樹，沒想到除了具有綠美化功能外，還能製成精油，感謝戒治所的用心良苦，不會因同學們都是「待罪之身」，還能推出精油芳療課程，幫助他們陶冶心靈，舒緩身心壓力。

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所方表示，所內栽種的澳洲茶樹除了可以美化環境，附加價值再提升，將茶樹枝葉以蒸餾技術提煉出茶樹精油，精油濃郁、香純、滑膩，適用於擴香儀及芳療按摩，頗具舒壓效果，本次的芳療按摩課程特別邀請具有芳療證照資歷的王甄鈺護理師帶領身障收容人學習芳療按摩，課程中除介紹精油的屬性及用途外，更透過小組實地操作來進行芳療按摩。

參加芳療課程的身障收容人以心智及肢體障礙居多，其中參與課程的收容人阿安罹有焦慮症，自述自己經常有睡眠不佳的問題，透過護理師教導助眠穴道的按摩方式，覺得非常實用。阿女說，非將珍惜所方推出芳療按摩課程，讓他機會學習，希望出監後能將所學習到的精油穴道按摩技能發揮於謀生技能或與親友分享。

劉振榮表示，落實身障收容人個別處遇計畫，該所除落實擬定精神疾病收容人評估表進行轉銜評估外，更於教化輔導面向結合茶樹精油芳療處遇課程，希期透過一系列處遇讓身障收容人陶冶心靈、促進身心健康。

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