玉山塔塔加鹿林山健行 61歲山友暴斃

高雄61歲張姓山友與同伴前往玉山塔塔加健行，不料下午卻突然失去意識，沒有呼吸心跳，經送醫急救仍不治身亡。（記者劉濱銓翻攝）

2023/04/30 19:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕高雄市61歲張姓山友，今中午與同伴共8人前往玉山塔塔加鹿林山健行，不料下午近1點半，張男竟突然昏迷，沒了呼吸心跳，附近遊客見狀幫忙CPR急救，玉山國家公園管理處人員與警方隨後到場也接手急救，救護人員抵達後，火速載送下山就醫，惟最後仍不治身亡，詳細原因仍待釐清。

南投縣消防局表示，今下午1點多接獲王姓民眾報案，指其與張男、同伴共8人，11點多從塔塔加停車場出發前往鹿林山，預計下午5點下山，但張卻在行經鹿林山天文台附近，突然失去意識，無呼吸心跳。當下獲悉後，立即派遣救護人員上山，並請求塔塔加警方與玉管處人員協助。

請繼續往下閱讀...

玉管處人員表示，第一時間到場時，現場遊客正在協助CPR，他們隨後也接手CPR，起初張男脈搏極微弱，並有嘔吐物溢出，雖持續急救，但下午3點42分救護人員到場，張男已無意識，也沒了呼吸脈搏。

消防局說，救護人員接觸傷患後，立即給氧，並以AED急救與CPR，再以人力揹負輪式擔架，用接駁方式將患者後送下山，下午4點24分救護車火速將患者送往竹山秀傳醫院，傍晚6點多抵達醫院，雖經搶救最後仍不治身亡。

高雄61歲張姓山友與同伴前往玉山塔塔加健行，不料下午卻突然失去意識，沒有呼吸心跳，經送醫急救仍不治身亡。（記者劉濱銓翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法