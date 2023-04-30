注意！國3南投服務區加強取締臨停超時 開單+拖吊最高噴3600

國道3號南投服務區近期有工程進行，停車空間暫時縮減，國道警方將加強取締臨停逾時。（高公局提供）

2023/04/30 16:30

〔記者佟振國／南投報導〕國道3號南投服務區最近有工程進行，停車空間將暫時縮減，為避免影響用路人停車權益，國道7隊將加強取締臨停超時，只要民眾臨停超過4小時，服務區將通報警方舉發，可處600至1200元，若再加上拖吊移置保管費2400元，荷包最多得噴3600元，還得耗費時間取車，得不償失。

國3南投服務區規劃設置小型車停車位463格、友善親子專用停車位9格、大客車停車位40格、大貨車與聯結車停車位98格、無障礙專用停車位11格，若遇連續假日小型車臨時停車位增加145格，全部停車位可達766格，在國道服務區停車規模及服務量能已算大型。

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最近因南投服務區有工程進行，停車空間因工程需要而暫時得縮減，為避免影響用路人停車權益，國道7隊則是加強宣導服務區的臨時時間按規定不得逾4小時，登山、旅遊臨停民眾務必注意時間。

警方表示，只要發現車輛停放超過4小時，接獲服務區通報將依道路交通管理處罰條例開罰600至1200元，並拖吊移置保管，而拖吊上架費就要2400元，荷包最多得噴3600元，還得花時間取車，貪圖一時之便，反得付出更高代價。

國道3號南投服務區有大、小型車輛停車位766格，規模及服務量能在國道服務區中已算大型。（高公局提供）

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