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    家樂福「偷飲料開喝」PO網惹議 女屁孩嗆：大不了坐牢

    女子在家樂福偷喝飲料，並把過程錄起來上傳TikTok炫耀。（圖取自Dcard）

    女子在家樂福偷喝飲料，並把過程錄起來上傳TikTok炫耀。（圖取自Dcard）

    2023/04/30 17:17

    〔即時新聞／綜合報導〕我偷我有理？有位女子在家樂福偷喝飲料，還把過程錄起來上傳「TikTok（國際版抖音）」炫耀，而影片在遭網友檢舉下架後，她竟嗆「就是有見不得人好的臭酸民檢舉」，引網熱議。至於家樂福方面則指出將會報警，並由法務研議後續處置。

    綜合媒體報導，該女子在影片中寫道，「你說沒有金錢就不能活......」，接著看到她在某間家樂福偷拿1瓶鋁箔包蜜豆奶，在沒結帳情況下，故意在店員身後開喝，之後更隨意把垃圾丟在賣場內。

    該女子囂張行徑引網熱議，有網友看不下去就檢舉影片讓其下架，並把備份轉發至Dcard，網友們傻眼並留言，「還好有拍影片可以給警察當證據」、「她是不是生病？」、「只是想紅而已？」、「怎麼可以把犯罪行為自己合理化成這麼不合理的樣子」。

    面對各路指責，該女絲毫不羞愧，還發文回嗆，「你報警還是要告狀哪些店家，對我來說一點屁用都沒用，他們要的不就是錢嗎？很抱歉！要錢我沒有，要命就1條！」、「大不了坐牢嘛，在現今這時代有什麼好怕的？還能讓我不用再煩惱吃跟住多好？」

    《三立新聞網》報導，家樂福公關對此回應，「我們交由法務研議後續處理，先蒐證影像與PO文內容，並且會報警處理，也呼籲PO文者下架影片，避免不良仿效。」

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