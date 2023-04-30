觀光客顱內出血 澎湖駐地醫療直升機緊急後送

澎湖縣政府已宣布凌天得標，未來三年持續守護澎湖人空中醫療。（凌天航空提供）

2023/04/30 16:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕五一連續假期，澎湖海空運船機票一票難求，大批觀光客湧入澎湖。卻傳出一名女性觀光客顱內出血，緊急送往衛生福利部澎湖醫院急救，向衛福部空中轉診審核中心申請後送醫療，由澎湖駐地直升機緊急後送高雄長庚醫院。

澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空，今日上午接獲部立澎湖醫院通知，一名35歲女性觀光客，4月29日抵達澎湖有頭痛加上胡言亂語的症狀，由家屬陪同至部澎急診就醫，該名觀光客在週二就已經有頭痛症狀出現，經院方電腦斷層檢查後發現有顱內出血，立即向空審中心申請直升機緊急醫療後送，將該名觀光客送往高雄長庚進行治療。

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凌天航空接獲命令後，於下午1時18分澎湖機場起飛、下午1時54分高雄機場落地、下午2時12分到達高雄長庚醫院。

衛生局長陳淑娟表示，凌天航空使用的AW169航機最大航速可達306海哩，今日觀光客後送案件從澎湖機場起飛至高雄長庚醫院，僅歷時54分鐘，相較於4年前用時更精簡，而4月25日澎湖縣政府宣布凌天航空股份有限公司得標，繼續執行未來3年直升機後送醫療服務。

凌天航空直升機轉診服務中心主任陳萬昇表示，歷年花火節期間觀光客湧入，發生意外事件申請醫療後送數量提升，中風、車禍、溺水、跌落風景區懸崖等狀況，呼籲出遊前評估自身健康情況、外出遊玩也注意安全事項。

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