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    首頁　>　社會

    注意！ 路口不停讓行人先行 5/1起台南警全面加強取締

    台南警方提醒民眾駕車行經路口時須停讓行人先行通過。（圖：南市警局交通大隊提供）

    台南警方提醒民眾駕車行經路口時須停讓行人先行通過。（圖：南市警局交通大隊提供）

    2023/04/30 12:25

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局為有效防制路口及行人交通事故，培養用路人遵守「路權」與「禮讓行人」觀念，市警局從5月1日起配合警政署辦理全國同步擴大取締路口不停讓行人專案，將針對用路人「路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車與違規臨時停車、道路障礙」等違規態樣加強執法。

    南市警局交通大隊長周冠輝呼籲，民眾駕駛行車遇有「閃光紅燈」號誌、「停車再開」標誌或「停」的標字時，務必先停車，注意有無左右來車後再開車，並遵守支線道車讓幹線道車先行及禮讓行人的交通規則，只要落實遵守交通規則，就可以保障交通安全與交通秩序，平安完成外出交通行動或旅遊。

    此外，人行道（含騎樓）違規停車及擺放各種道路障礙，會嚴重影響行人通行權利，且可能造成行車路口視距不足的問題，進而導致事故發生，請市民朋友發揮公德心，將車輛停放在合法處所、維持人行道通暢。

    南市警局長廖宗山也說，希望市警局在針對路口及行人交通事故成因策略性的執法環境下，能夠使南市用路人養成相互守法的習慣，以降低交通事故的發生，把台南市打造成為1個友善安全的交通環境。

    台南警方提醒民眾駕車行經有閃光紅燈、停字等路口時須先停車觀察左右有無來車。（圖：南市警局交通大隊提供）

    台南警方提醒民眾駕車行經有閃光紅燈、停字等路口時須先停車觀察左右有無來車。（圖：南市警局交通大隊提供）

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