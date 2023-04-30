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    因應五一勞動節遊行 警在總統府周邊交管

    警方公布交管圖。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管圖。（記者王冠仁翻攝）

    2023/04/30 10:56

    〔記者王冠仁／台北報導〕勞工團體於五一勞動節當天，在台北市凱達格蘭大道及北平東路舉辦「五一勞動節遊行」活動，轄區中正一分局為維持交通秩序與安全維護，將於當天在特定路段規劃交通疏導管制措施。警方呼籲駕駛人應隨時收聽路況報導，避開管制區域，小心駕駛，勿任意違規停車，並應遵守員警之指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

    中正一分局說，此次活動當天，預計12時集會人潮會在凱道集結，13時40分遊行出發，預定16時活動結束。

    警方說，此次交管的時間與範圍，分為集會地點與遊行路線。其中集會地點的交管，從5月1日10時起，凱達格蘭大道「公園路（不含）至中山南路（不含）」管制東、西向全線車道，禁止車輛通行；12時起，北平東路「林森北路（不含）至杭州北路（不含）」管制東、西向全線車道。

    至於遊行路線則為凱達格蘭大道（公園路「不含」至中山南路「不含」）（集合後出發）→景福門圓環北側→（左轉）中山南路→（右轉）濟南路1段→（左轉）林森南、北路→（右轉）北平東路（林森北路「不含」至杭州北路「不含」）（集會後解散）。

    此外，另配合總統府執行安全維護工作，針對周邊道路「衡陽路（不含）以南；公園路（不含）以西；愛國西路（不含）以北；桃源街（不含）以東」區域，將視維安情形，架設必要安全設施及實施交通管制。

    警方說，駕駛人行經這些路段請提前改道行駛，注意行車安全，欲前往台北火車站、台北轉運站或集會現場之民眾，可改搭大眾捷運系統。有關行經管制區域內各路線公車，將由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛或暫時取消站位。

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