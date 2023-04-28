留美女碩士偕男友鐵鎚弒父 母、妹痛心求判死！逃死理由曝光

台中地院依殺人等罪名，判處留美的張姓女碩士（右）與張姓男友（左）無期徒刑。 （資料照、取自江女臉書）

2023/04/28 22:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市江姓女子只因父親不再資助留學費用，竟夥同張姓男友持鐵槌殘忍弒父棄屍，江女母親及胞妹均請求判處兩人死刑，法官也認為2人手段殘忍，且江女不思養育之恩逆倫弒父，惡性甚為重大，但2人經量刑前鑑定認為「非全無社會化可能」，成為法官判無期徒刑而非死刑的主因。

江姓女子（35歲）與張姓男友（36歲）於2014年間共同前往美國留學，江女不滿擔任國小警衛的父親（57歲）不再資助他們金錢，2020年11月返國要錢未果，2021年12月26日深夜帶著鐵槌等犯罪工具，前往江父任職的學校理論，發生口角後，由江女竟抓著父親的手臂，張男拿出鐵槌猛力敲擊江父頭部，活活將他死。

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江女、張男擔心江父頭部血液持續流出，先到附近超商買塑膠袋套住江父頭部，接著前往江父位於太平區的住處查看有無異狀，後回學校清洗中庭的血跡，以束帶綁住屍體雙腳，再騎機車載運到太平山區棄屍。

台中地院開庭時，江女的母親及胞妹均請求法官判處2人死刑，法官也認為江女「逆倫弒父，惡性甚為重大」，但經專家鑑定，認定江女及張男分別有「中高度」、「高度」之矯治可能性及再社會化可能性，成為法官最後判處無期徒刑的主要原因。

台中地院今宣判，各依殺直系血親尊親屬罪、遺棄直系血親尊親屬屍體罪，各判江女無期徒刑，褫奪公權終身、1年2月，2罪應執行無期徒刑，褫奪公權終身；另依殺人罪、遺棄屍體罪判張男無期徒刑，褫奪公權終身、1年，2罪應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

台中地院表示，本案被告江女、張男均坦承犯行、表達後悔之意，有相關事證可佐，合議庭量刑依據2人相關品行、智識程度、犯罪行為態樣，經送鑑定後，認定2人並非全無社會化可能，認為仍有一定程度可回歸社會的可能性，因此合議庭審酌後均判2人無期徒刑。

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