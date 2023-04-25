為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中霧峰出現噴劑怪客 居民盆栽枯黃人人自危

    霧峰育群路近日出現一名噴劑怪客，朝民眾盆栽噴灑不明液體，造成桂花樹葉枯黃掉光。（記者陳建志攝）

    霧峰育群路近日出現一名噴劑怪客，朝民眾盆栽噴灑不明液體，造成桂花樹葉枯黃掉光。（記者陳建志攝）

    2023/04/25 08:53

    〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰育群路近日出現一名怪客，趁著凌晨4點多住戶尚熟睡時，手上拿著不明液體，噴灑住戶種在屋前的桂花、松樹、九層塔，前後已經三次，讓民眾種了20多年的桂花樹枯黃、掉葉相當心疼，因不清楚這名怪客的動機，住戶在盆栽掛上「請勿噴藥，監視攝影中」警示牌自救，希望這名怪客不要再噴了。

    霧峰育群路上，不少住戶在家門前種植盆栽美化環境，沒想到近日陸續有好幾戶民眾種在屋前的盆栽，原本青翠的綠葉莫名出現枯黃、掉葉，住戶仔細一看，發現樹葉上出現油漬，趕快拿清水沖洗。

    有住戶調閱監視器，看到一名男子凌晨4點多，手上拿著不明液體噴灑盆栽；還有民眾剛好凌晨4點多起床，發現一名男子鬼鬼祟祟噴灑不明液體，但因視線昏暗，還沒看清楚這名怪客的長相就走掉了。

    一位柯姓婦人表示，約兩週前開始出現住戶種植的桂花葉子莫名出現枯黃，前後已經出現3次，至少有2棵桂花、1棵松樹，還有好幾棵九層塔，都被噴灑不明液體後枯黃落葉，懷疑是否是噴灑除草劑？因大家住在這裡好幾十年還是第一次碰到這種狀況，不清楚這名怪客的意圖。

    為了嚇阻這名怪客繼續對其他住戶的盆栽下手，住戶這幾天都自製「請勿噴藥，監視攝影中」警示牌掛在盆栽上，希望這名怪客不要再來噴藥了。

    霧峰育群路近日出現一名噴劑怪客，朝民眾盆栽噴灑不明液體，住戶掛上「請勿噴藥，監視攝影中」嚇阻。（記者陳建志攝）

    霧峰育群路近日出現一名噴劑怪客，朝民眾盆栽噴灑不明液體，住戶掛上「請勿噴藥，監視攝影中」嚇阻。（記者陳建志攝）

    被噴灑不明液體的樹葉明顯枯黃。（記者陳建志攝）

    被噴灑不明液體的樹葉明顯枯黃。（記者陳建志攝）

    民眾種植的九層塔遭噴灑不明液體整棵枯死。（記者陳建志攝）

    民眾種植的九層塔遭噴灑不明液體整棵枯死。（記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    是誰惡作劇？溜滑梯下驚見危險「條狀異物」 新竹員警火速拔除
    2023/04/23 12:58

    是誰惡作劇？溜滑梯下驚見危險「條狀異物」 新竹員警火速拔除
    獨家》遭潑漆惡作劇？澄清湖驚見「粉紅色」大白鷺
    2023/04/02 09:19

    獨家》遭潑漆惡作劇？澄清湖驚見「粉紅色」大白鷺

    存款利率最高8% 理財首選NewNewBank
    法操》在愚人節騙人，能夠免責嗎？
    2023/03/31 12:58

    法操》在愚人節騙人，能夠免責嗎？
    清大有「詐」彈！未立刻廣播疏散挨轟 校方：避免恐慌推擠
    2023/03/28 11:47

    清大有「詐」彈！未立刻廣播疏散挨轟 校方：避免恐慌推擠

    腎虛不用愁！GMP中藥廠精心研製
    噁！屁孩惡搞 台南水道博物館公廁上方黏「濕紙彈」
    2023/03/13 12:27

    噁！屁孩惡搞 台南水道博物館公廁上方黏「濕紙彈」
    公司驚傳有炸彈！警急疏散100多人 真相曝光讓人超傻眼......
    2023/03/06 18:44

    公司驚傳有炸彈！警急疏散100多人 真相曝光讓人超傻眼......
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播