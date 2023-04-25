台中霧峰出現噴劑怪客 居民盆栽枯黃人人自危

霧峰育群路近日出現一名噴劑怪客，朝民眾盆栽噴灑不明液體，造成桂花樹葉枯黃掉光。（記者陳建志攝）

2023/04/25 08:53

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰育群路近日出現一名怪客，趁著凌晨4點多住戶尚熟睡時，手上拿著不明液體，噴灑住戶種在屋前的桂花、松樹、九層塔，前後已經三次，讓民眾種了20多年的桂花樹枯黃、掉葉相當心疼，因不清楚這名怪客的動機，住戶在盆栽掛上「請勿噴藥，監視攝影中」警示牌自救，希望這名怪客不要再噴了。

霧峰育群路上，不少住戶在家門前種植盆栽美化環境，沒想到近日陸續有好幾戶民眾種在屋前的盆栽，原本青翠的綠葉莫名出現枯黃、掉葉，住戶仔細一看，發現樹葉上出現油漬，趕快拿清水沖洗。

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有住戶調閱監視器，看到一名男子凌晨4點多，手上拿著不明液體噴灑盆栽；還有民眾剛好凌晨4點多起床，發現一名男子鬼鬼祟祟噴灑不明液體，但因視線昏暗，還沒看清楚這名怪客的長相就走掉了。

一位柯姓婦人表示，約兩週前開始出現住戶種植的桂花葉子莫名出現枯黃，前後已經出現3次，至少有2棵桂花、1棵松樹，還有好幾棵九層塔，都被噴灑不明液體後枯黃落葉，懷疑是否是噴灑除草劑？因大家住在這裡好幾十年還是第一次碰到這種狀況，不清楚這名怪客的意圖。

為了嚇阻這名怪客繼續對其他住戶的盆栽下手，住戶這幾天都自製「請勿噴藥，監視攝影中」警示牌掛在盆栽上，希望這名怪客不要再來噴藥了。

霧峰育群路近日出現一名噴劑怪客，朝民眾盆栽噴灑不明液體，住戶掛上「請勿噴藥，監視攝影中」嚇阻。（記者陳建志攝）

被噴灑不明液體的樹葉明顯枯黃。（記者陳建志攝）

民眾種植的九層塔遭噴灑不明液體整棵枯死。（記者陳建志攝）

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