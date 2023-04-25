神隊友連破黑詐毒 桃警長大陣仗赴中壢分局頒獎

桃園市警局長吳坤旭（中）由義刑幹部陪同頒獎表揚中壢警方接連破案，績效亮麗。（記者李容萍攝）

2023/04/25 00:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警方近日接連接獲檢舉後佈線埋伏，喬裝買家查獲郭姓男子等3人販售毒咖啡，執行南桃園掃蕩黑幫分子，以及查獲詐騙集團黃姓車手正在郵局提領25萬元，桃園市政府警察局局長吳坤旭24日下午頒發破案茶、獎勵金，包括義刑、警友站、婦女志工等也大陣仗陪同加碼表揚，一來激勵基層士氣，同時感謝員警不眠不休顧治安、辦案的辛勞。

中壢警分局分局長唐嘉仁表示，分局偵查隊、中壢派出所等近日相繼破獲販賣毒品案逮捕3人、掃蕩竹聯幫信堂黑幫分子治平專案檢肅5人、查獲詐騙集團車手案，其中，員警喬裝買家以7000元佯稱購買毒咖啡20包，郭男出面交易被警方逮捕及查獲毒咖啡包，另在中壢、龍潭多處掃蕩逮捕竹聯幫信堂黑幫分子楊男5人，查獲逮捕45歲詐騙集團楊姓車手正在中壢郵局提款機提領25萬元現金，查出被害人蕭姓男子多人被騙40萬元。

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吳坤旭表示，目前警方以掃黑、緝毒、打詐及肅槍為4大重點，為鼓勵基層士氣，根據市刑大破案獎勵規定，員警依破案類型頒發不同金額獎勵，此外還有行政獎勵記功嘉獎，或在局務會議頒獎、或由市長頒獎表揚，為獎勵破案，破案越大獎金越多，藉以鼓勵員警爭取榮譽、一起拚治安。

包括桃園市義刑大隊長吳裕松、義刑副大隊長彭久銘及中壢警友辦事處副主任王興業、興國站榮譽站長黃龍意、中壢分局婦女志工中隊長涂秀禎等加碼頒發獎勵金，肯定警方維護治安的努力。

桃園市警局長吳坤旭（左）頒獎勵金、破案茶表揚中壢警方破詐騙等刑案績效。（記者李容萍攝）

桃園市警局長吳坤旭（中）由義刑陪同頒獎表揚中壢警方接連破案，績效亮麗。（記者李容萍攝）

桃園市警局長吳坤旭（中）由義刑、警友站、婦女志工陪同頒獎表揚中壢警方接連破案，績效亮麗。（記者李容萍攝）

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