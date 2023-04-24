基隆民宅大火猛烈 疑是死者返家輕生

消防隊員抵達現場，佈線射水進行搶救。（記者吳昇儒翻攝）

2023/04/24 16:16

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市金華街一處民宅，今日上午發生一起嚴重火災，消防隊員將火勢撲滅後，發現2樓房間有1具遺體。警、消調查得知死者是62歲童姓婦人，原住於該處，但因有家暴問題，家人向法院聲請保護令，依法得遷出該處。童婦今日上午到加油站購買汽油後，跑回房內將門反鎖輕生，引發火勢釀成危險。

據了解，童姓婦人與82歲的林姓婆婆素有恩怨，而童婦也多次對家人進行言語、肢體暴力，最後一次因酒後攻擊婆婆，家屬便向法院聲請保護令獲准，要求童婦搬離該處。

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童婦今日上午返家時，向1樓的婆婆及外傭表示要回房間拿東西，卻拿著汽油進屋內；外傭聽見童婦進房鎖門的聲音，不久就發現屋內起火，趕緊將童婦婆婆推到屋外避難，隨後就冒出火光，傳出濃煙。

基隆市消防局獲報後，立刻派遣11車、30人前往搶救，抵達現場時，2、3樓已經全面燃燒，趕緊布線射水搶救，約於1小時內控制住火勢。

消防隊員進入火場搜救時，發現童婦已經明顯死亡，而火災調查科人員在其房內發現裝有汽油的罐子，窗戶框架也被震飛。

警方在童婦的機車上發現一張在附近加油站購買汽油的發票，調閱加油站監視器畫面，經比對後，確認與童婦相符，證實童婦確實有購買汽油。

據悉，警方初步推測，童婦疑因不滿遭家屬趕出住所，因情緒失控，購買汽油回原住處輕生，但詳細原因則待進一步調查釐清。

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火勢猛烈連窗戶框都被震飛。（記者吳昇儒翻攝）

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