妙齡女坐女兒牆......雙腳晃動吹風 住戶抬頭嚇壞通報警消

警消取得大門電子鎖密碼成功進入屋內。（警方提供）

2023/04/10 12:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名妙齡女子近來生活變調心情煩悶，上週四深夜突一時喘不過氣，打開窗戶坐在女兒牆吹風散心，此舉卻嚇壞社區民眾趕緊報案，警消獲報不敢大意，聯繫家人取得密碼打開大門，悄然先將她帶離窗邊，也讓她壓抑許久情緒終於潰堤，其胞兄隨後趕回家陪伴，對於警消及時化解可能危機也相當感激。

台中市第三分局東區分駐所員警王孟平、王植胤，當晚11時許巡邏中獲報，轄內某大樓有人坐在7樓窗邊雙腳不停晃動，社區住戶擔心發生意外，趕緊通報警消到場，警消不敢大意，動作謹慎避免驚擾，最後取得大門電子鎖密碼成功進入屋內，趕緊將坐在女兒牆上的22歲王姓女子帶離窗邊。

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王女見屋內湧進大批警消一度相當錯愕，當聽見：「妳怎麼了？我們在陪妳呀！」也瞬間瓦解心防嚎啕大哭，原來王女最近剛分手，還因誤信友人致官司纏身，加上求職受阻，接踵而來打擊讓心情跌落谷底，晚上突然感到一陣恐慌，越想越喘不過氣，才坐在窗邊，一邊望著天空發呆暫時放空，未料卻引發虛驚。

王女哥哥接獲通知趕回家，對於妹妹的危險舉動也捏了把冷汗，感謝警消協助避免發生意外，也陪同因情緒激動有過度換氣情形的妹妹就醫，希望在家人陪伴下協助走出低潮；警方也呼籲，民眾遇人生低潮或瓶頸，可尋求專業心理諮商共尋解決之道，請務必對外求援，有效利用周邊資源，協助自己及親友安度難關。

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警消趕緊將王女帶離窗邊並安撫情緒。（警方提供）

警消趕緊將王女帶離窗邊並安撫情緒。（警方提供）

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