闖工地偷鋼材賤賣銷贓 3男被逮

警方將趙男等人帶回偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

2023/04/24 13:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市中山區某建案預定地於清明連假期間，多次遭人開貨車闖入，偷走鷹架、鋼筋、水溝蓋及深水馬達等工地材料。工地負責人休假結束後，發現失竊，趕緊報警處理。警方隨即組成專案小組以車追人，20日鎖定特定對象後，逮捕趙姓主嫌及陳、許兩名共犯，還在趙男家中起出毒品。警詢後，依竊盜及毒品危害防制條例將犯嫌移送法辦。

基隆市警察局第四分局中華路分駐所接獲報案後，立刻調閱監視器，並通報偵查隊共組專案小組進行追查。

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警方調閱監視器發現，有一輛小貨車趁著連續假期期間多次進入工地載運物品，便以車追人，比對ETC門架車辨系統後，鎖定57歲趙姓主嫌。

本月20日上午10時許，見時機成熟，持搜索票及拘票前往趙男家中進行搜索，起出海洛因、安非他命等毒品，並也發現作案用的小貨車；另一組人馬則逮捕42歲許姓、56歲陳姓共犯。

據悉，工地遭竊的建築材料市值約40萬元，但慘遭趙男等人賤賣，得手僅約3、5萬元。

三人到案後，見警方蒐證資料明確，無法狡辯，均承認行竊犯行。警詢後，依竊盜罪嫌將趙男等3人移送法辦；趙男另涉毒品危害防制條例，也一併送辦。

專案小組則將持續向上溯源，並針對可疑銷贓處所進行第二波查緝作為，以遏制犯罪歪風。

趙男等3人趁著清明連假闖進工地，偷走40萬元的建築材料。（記者吳昇儒翻攝）

趙男等3人趁著清明連假闖進工地，偷走40萬元的建築材料。（記者吳昇儒翻攝）

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