西門町當街搶包包 嫌犯得手跑去打電動2小時落網

林男當街行搶。（記者王冠仁翻攝）

2023/04/24 12:01

〔記者王冠仁／台北報導〕出獄沒多久的48歲林姓男子疑因缺錢花用，居然在人來人往的台北捷運西門站6號出口外物色目標，當時許姓女子要去西門町逛街，他居然當街搶走許女的包包，許女嚇得大叫搶劫，但林男得手後隨即落跑。轄區警方根據監視器畫面與許女的描述，研判犯嫌就是林，並鎖定他得手後前往電玩店打電動，隨即前往逮人，將他依搶奪罪嫌送辦。

警方調查，前天下午5時許，許姓女子行經台北捷運西門站6號出口外時，被一名灰色頭髮、黑衣男子當街搶走包包。當時該名男子故意上前藉故與許攀談，兩人聊沒兩句，該名男子就伸手行搶許女側背於肩膀上的包包，隨即逃離現場。

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許女報警，轄區警方根據監視器畫面以及許女的描述，研判是近來經常在萬華地區犯下竊案的林姓男子；警方再根據他逃逸動線，循線掌握他前往台北市廣州街上的電玩店。

警方前往電玩店逮人，當時林居然就坐在機台前打電動，員警上前逮他，並在他身上查獲剛搶來的包包，但是原本包包內2千多元的現金已經被他花用殆盡。據了解，林近期才出獄，但已經犯下數起竊案，是轄區警方眼中的頭痛人物。

萬華分局強調，將持續打擊犯罪，保障市民生命、財產安全，也提醒民眾注意隨身攜帶包包，如有發現任何可疑違法情事，應立即向警方報案。

林男得手後去電玩店打電動，警方逮他時他手上還拎著搶來的包包。（記者王冠仁翻攝）

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