「以毒養毒」不歸路 肉商染癮淪「毒品外送員」

從事肉商的楊男，因染上毒品而走上「以毒養毒」不歸路。（警方提供）

2023/04/22 15:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市25歲楊姓男子，原本是中市北區一家肉品批發店的老闆，卻因染上毒癮而入不敷出，只好下海販毒，開著豐田廠牌轎車趴趴跑，四處外送毒品牟利，成了「毒品外送員」，走上「以毒養毒」不歸路，台中市警局刑事警察大隊偵一隊於路上包夾，查扣第二級毒品咖啡包78包、第三級毒品愷他命17包，台中地檢署依毒品危害防制條例起訴。

偵一隊調查，體格壯碩楊男，原本從事肉品批發，收入豐厚，染上施用毒品惡習後，入不敷出，竟下海從事運毒、販毒牟利，警方運用台中市警局自建的科技整合情資系統，加上現場跟蒐掌握楊男行蹤，去年底見楊男開車，到台中市北區北平路交易毒品之際，用警車（偵防車）分別前、後包夾拘捕。

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部分員警持槍警戒，另有員警壓制楊男，將他從駕駛座拖出後，順勢壓制在地，倉促之際，毒品咖啡包散落一地，警方又在楊男駕駛的轎車左前車門把手、右前座位上白色布袋內，分別查獲愷他命、毒品咖啡包，楊男坦承犯行，他並對自己染毒，走上「以毒養毒」不歸路，深感後悔，台中地檢署依毒品危害防制條例起訴。

警方則呼籲，新興毒品無論是咖啡包、果汁包或是茶包，常以精美又新潮的包裝吸引年輕人，使用者在不知毒品劑量與成分下，可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，猝死風險極高，切勿因一時好奇而嘗試。

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警方查扣的毒品咖啡包等證物。（警方提供）

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