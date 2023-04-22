遊戲點數防詐新策略 刑事局：48小時內赴「GASH防詐鎖卡平台」即可申請退費

刑事局推出防詐新策略，將遊戲點數儲值入點時間，從儲值後點數直接進入，延遲到48小時後進入，讓遇詐民眾利用這段空檔赴「GASH防詐鎖卡平台」進行鎖卡，再持購買憑證申請退費。（刑事局提供）

2023/04/22 17:11

〔記者邱俊福／台北報導〕遊戲公司發行遊戲點數，購買各種遊戲商品，因市場大量流通，又便利，詐騙集團因此以話術詐騙民眾交付遊戲點數序號，再銷贓獲取不法所得，刑事局為積極防堵，在跟數位發展部、GASH樂點三方合作下，本月設置「GASH防詐鎖卡平台」，並將遊戲點數儲值入點時間，從一儲值點數直接進入，改為延遲到48小時後進入，讓遇詐民眾可於48小時內赴「GASH防詐鎖卡平台」先進行鎖卡，再持購買憑證申請退費，以防止民眾遭受財產損失。

刑事局表示，為因應詐團利用GASH遊戲點數行詐，公私協力研擬防堵策略，本月於系統和通路端推行9項措施，藉此降低遊戲點數成為詐騙工具的風險。系統端部分，率先更新2大服務，包含「延遲序號儲值遊戲入點時間」，即原本一儲值就直接點數進入，改為超商通路購買儲值延遲48小時，以及「GASH防詐鎖卡平台」（https://lock.gashpoint.com），為遇詐用戶爭取反應時間與即時自助鎖卡機制，以雙道防線保護用戶資產安全。

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此外，GASH樂點不斷精進系統，機動性配合各遊戲點數同業夥伴防詐需求，如本月初啟動「新創帳號手機進階驗證」，讓以前信箱就會驗證，現在增加需綁手機，以及「每日儲值手機驗證」、「高風險帳號暫時關閉序號儲值」3項功能把關。

實體銷售通路端，則長期施行「主被動關懷提醒」機制、「單店每日銷售額度限制」、「單人單筆交易張數限制」，與顧客「收執聯防詐提醒」4項措施，配合官網、社群與客服宣導防詐資訊，提升用戶風險認知。

刑事局呼籲，為保障自身權益，請於官方授權通路購買點數商品，切勿貪圖便宜購買來路不明的點數，另外切勿聽信網友的要求而前往購買遊戲點數，即使是網路上認識的親友，也應該進行查證，同時遊戲點數的序號及密碼，絕對沒有查驗身分的功能。

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