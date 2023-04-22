錯把她弟當情敵！亂吃女友醋拿開山刀進KTV 挨罰1.2萬

謝姓男子把女友弟弟誤認為情敵，氣呼呼拿著開山刀前往KTV包廂理論。基隆地院認為，謝男持開山刀進入KTV包廂，恐有因濫用或誤用開山刀而危及他人生命安全，對社會安寧產生危害之虞，依違反社會秩序維護法裁罰謝男12000元。（記者林嘉東攝）

2023/04/22 14:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕亂吃飛醋，醋男12000元飛了！

謝姓男子把女友弟弟誤認為情敵，氣呼呼拿著開山刀前往KTV包廂理論，警方獲報到場扣刀，並依違反社會秩序維護法移送基隆地院裁處；法官認為，謝男持開山刀進入KTV包廂，恐有因濫用或誤用開山刀而危及他人生命安全，對社會安寧產生危害之虞，裁罰謝男12000元。

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本案發生在今年2月間某日凌晨0時許，28歲的謝姓男子獲知女友與在基隆市一家KTV與友人歡唱，謝男進入包廂後，赫見女友正與一名男子熱情相擁，立即轉身離去。

謝男下樓後，到機車上拿出一把開山刀氣呼呼返回包廂，路人見狀以為仇家進入KTV尋仇，嚇到趕緊報警。

謝男持著開山刀回到包廂時，嚇壞包廂內男女，友人見狀急忙上前攔阻，得知謝男持刀來意後，大罵謝男：「你誤會了」、「女友剛剛抱的是她親弟弟！」趕緊搶下謝男手上的開山刀，拿到KTV櫃台寄放。

轄區警方獲報趕抵，找到謝男剛剛拿的開山刀，發現已經開封，且刀鋒鋒利，將謝男依違反社會秩序維護法移送基隆地院裁處。

謝男則指出，他當時持刀進入KTV包廂，只是想要嚇嚇對方，後來得知是女友的弟弟，刀子就被友人收起來放在KTV櫃台內，並未傷人。

法官認為，謝男所持的開山刀，質地堅硬，刀身鋒利且相當巨大，如開山刀朝人突刺，實足以傷人性命，屬具殺傷力的器械。

此外，警方查獲謝男持刀的地點在KTV，屬多數人聚集前往歡唱地處所，謝男僅因男女感情糾葛，就持刀前往，恐有因濫用或誤用扣案刀械而危及他人生命安全，並對社會安寧產生危害之虞，依違反社會秩序維護法裁罰謝男12000元。

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