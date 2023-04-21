高檢署主檢籲人事異動擺脫影武者 法務部回應了⋯⋯

高檢署主任檢察官陳宏達。（資料照）

2023/04/21 22:13

〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署主任檢察官陳宏達21日發文質疑，台北地檢署檢察長林邦樑調任最高檢察署檢察官，難杜悠悠之口，呼籲人事異動應擺脫影武者干預。法務部表示，檢察長人選是全國性的通盤考量，沒有所謂政治考量或政治力介入，唯一考量的是要適才適所。

法務部表示，法務部對於外界任何意見均予以尊重，部長蔡清祥處理檢察長人事，一向秉持超然、公正、透明、無私的立場，而北檢檢察長林邦樑任職將滿2年，故循例配合此次全國性調動。檢察長人選是全國性的通盤考量，沒有所謂政治考量或政治力介入，唯一考量的是要適才適所，今年更提前徵詢調動的當事人意願。

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法務部說明，最高檢察署在檢察總長邢泰釗帶領下，勇於任事，統領全國一二審檢察機關辦理掃黑、查賄、肅貪、非常上訴大法庭辯論、憲法訴訟代理與相關統一的法律問題研議等重大案件，另有指揮監督全國檢察官及檢察業務，發揮檢察一體功能，任重道遠，亟需具有豐富實務經驗及傑出領導能力者協助推動，故尊重林邦樑意願，基於適才適所，調任其為最高檢察署檢察官，期能襄助邢泰釗持續推動相關重要檢察業務。

法務部強調，此次調動結果，林邦樑是司法官學院26期結業者中，首位調派最高檢察署的檢察官，十分難得，證明其傑出表現深獲肯定，望請就事論事，共同為檢察體系而努力。

陳宏達21日以「我愛凱撒，我更愛羅馬—堅持捍衛司法獨立核心價值」為題發表看法，直言日前向檢察官人事審議委員會提建言，希望排除五日京兆、倖進之士，不容政治力透過人事遷調影響個案偵辦，而此次檢察長人事異動再度印記歷史污名；他指出：「知人善任是領導者的一門學問，擺脫影武者的干預更是法務部長官必修的學分」。

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