大選前完成全國檢察長調動 法務部說明選才原因

法務部長蔡清祥說明異動理由。（記者吳政峰攝）

2023/04/21 15:08

〔記者吳政峰／台北報導〕第16任總統、副總統選舉與第11屆立法委員選舉將於明年1月13日舉行，為了提早因應查賄制暴、端正選風，法務部21日公布檢察長布局名單，金門高分檢檢察長鄭銘謙接掌台北地檢署，法務部常務次長林錦村出任台中高分檢檢察長。此外，本次新任檢察長最資淺的是司法官學院39期結業的周士榆，將掌金門地檢署。

法務部說明，現任北檢檢察長林邦樑任職將滿2年，依例調動，考量其意願，調任最高檢檢察官，輔助檢察總長邢泰釗統領一、二審掃黑、查賄、肅貪等重大業務，林也是司法官學院26期結業中首位調至最高檢，遺缺將由其同學鄭銘謙接任。

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法務部表示，鄭銘謙曾任雲林、台南地檢署檢察長，法務部法律事務司副司長、參事，廉政署正、副署長等要職，行政歷練完備，署長任內辦理各項反貪腐工作，2021年替台灣爭取到清廉印象指數（CPI）歷來最佳成績，在全球180個受評國家及地區位居第25名，施政作為具成效，故循林邦樑前例，由金門高分檢接任北檢。

法務部指出，林錦村具有博士學位，學養俱優，曾任花蓮、屏東、台南地檢署檢察長，亦曾獲選行政院模範公務員、行政院安居緝毒團體專案績優獎、法務部反賄選特優及查賄績優獎，擔任法務部檢察司長、常務次長期間擬定多項重要法案，待人處事謙和，善於溝通協調，故拔擢接掌台中高分檢。

司法官學院33期結業的法務部主秘顏迺偉新任士林地檢署檢察長，法務部說明，顏曾任士檢襄閱5年、司法官學院主秘、法務部參事兼部長室主任，辦案、行政資歷均備，處事積極勤敏，個性穩健踏實，待人和諧融洽，善於溝通協調，能迅速正確傳達訊息，即時化解外界誤會，具領導統御長才，考量過去亦有主秘吳陳鐶掌士檢，故循前例辦理。

36期結業的司法官學院教務組長柯宜汾新任台東地檢署檢察長，法務部解釋，柯曾調法務部檢察司辦事、最高檢特偵組辦案、洗錢防制辦公室執行秘書，辦案與行政歷練豐富，目前培育新進司法官及辦理檢察官在職訓練十分稱職，具備領導及溝通能力。

37期結業的保護司副司長陳佳秀新任澎湖地檢署檢察長，陳曾調檢察司辦事，當過高檢署書記官長，推動司法保護及柔性司法業務，獲犯保、更保、榮觀三會肯定，本次接掌澎檢，是對於三專生（二審服務3年回任一審）的肯定及鼓勵。

39期結業的國安局政風處長周士榆新任金門地檢署檢察長，周擔任一審主任時曾在金門服務，敬業稱職，熟稔金門偵辦國安案件的情況及重要性，故特派往金門，藉助其辦理國安案件的經驗，維護國家安全。

38期結業的台中地檢署檢察官謝謂誠新任連江地檢署檢察長，謝曾任中檢襄閱，亦曾調特偵組辦案及調二審辦事（二專生），本次由一審直派檢察長，可望鼓舞基層檢察官。

台南地檢署檢察長葉淑文任期超過4年，法務部尊重其意願，調任台南高分檢主任，遺缺由橋頭地檢署檢察長鍾和憲接任；行政執行署署長林慶宗從事司法行政相關工作逾4年，今年8月即將達到司法行政人員屆齡退休年齡65歲，依法官法規定，3個月前（即今年5月）應予回任檢察官，故配合此次調動，回任檢察體系，調任高雄高分檢主任檢察官。

士林地檢署檢察長繆卓然、台中地檢署檢察長郭永發、彰化地檢署檢察長洪家原，均另有他用，擬調任其他司法行政職，尚待行政院核定派任，故本次檢察長與行政職須待行政院函令下來後，才能統一調動。

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