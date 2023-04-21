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    首頁　>　社會

    詐團騙6旬男百萬還不罷手 警設局逮捕車手

    張姓車手（右）假冒投顧公司經理，到被害人家中取款時被員警甕中捉鱉。（竹東警分局提供）

    張姓車手（右）假冒投顧公司經理，到被害人家中取款時被員警甕中捉鱉。（竹東警分局提供）

    2023/04/21 16:26

    〔記者黃美珠／新竹報導〕網路下單買賣股票很方便，卻有詐團打出可以在臉書、IG、LINE下單買賣股票，新竹縣1名年約60歲的男子，今年3月間透過LINE認識理財投資顧問，一舉投入超過116萬去買某「上市股票」，後續歹徒又佯稱被害人幸運抽中股票，必須再加碼300萬才能獲得更高的報酬，新竹縣竹東警分局峨嵋分駐所獲悉，和被害人聯手設局，假裝不懂得如何操作轉帳流程騙出取款車手，順利逮到23歲張姓男子，依詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

    警方調查發現，被害人以務農為生，對於網路世界一知半解，更不擅長投資理財，才會誤信透過網路的臉書、IG、LINE就可以下單買賣上市上櫃股票，今年3月底就因此被拐走了116萬多元。

    詐騙集團食髓知味，又聲稱被害人另外抽中了股票，必須再投入300萬的現金，才能獲得更高的投資報酬。

    被害人起疑，向親友透露後輾轉為警方所知，竹東分局成立專案小組，並設局請被害人假裝不懂得如何操作轉帳等流程，詐騙集團見獵心喜，立刻表明將外派1名投顧經理到被害人家中取款，警方因此來個甕中捉鱉。

    警方說，這名23歲的張姓男車手西裝筆挺、身佩「林柏森」的假名證件，自稱是柏瑞投資公司的投顧經理，在4月3日中午現身被害人家中，準備要來收取投資現金300萬。此時，喬裝成被害人親友的員警們，立刻上前請教其來意，手持的簽收字據為何等？並當場質問有人上市股票就這樣透過臉書、IG兜售？

    張男起先還堅稱，自己只是接受公司委派來收款，公司買賣交割股票的方式就是透過臉書、IG，後來逐漸慌了手腳，一度聲稱自己只是來到鄉下「逛街」、「看到（被害人的家）就走進來喝杯茶」開始語無倫次起來，最後崩潰決定不再講話只等律師來到。

    警方把張男「請」回派出所且突破其心防，得知其真實身分，張男也坦承當天到被害人處取款，就能賺取得手總額的5%作為佣金，是詐騙集團的車手無誤。

    張男持用的假證件。（竹東警分局提供）

    張男持用的假證件。（竹東警分局提供）

    張男準備收款後，交付被害人的買賣股票收據。（竹東警分局提供）

    張男準備收款後，交付被害人的買賣股票收據。（竹東警分局提供）

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