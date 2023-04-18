挖眼案翻版！拒戴口罩打斷店員10根肋骨 惡徒判賠77萬元

這起被稱為屏東挖眼案翻版的暴力案，被害人陳男被打斷10根肋骨，傷勢相當嚴重。（翻攝自爆料公社）

2023/04/18 13:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子周立龍於2021年10月23日酒後，沒戴口罩進入超商，陳姓店員勸他戴上時，他發飆痛打店員，將陳男打斷10根肋骨，合併血胸與腦震盪、眼眶骨折等嚴重傷勢，台中地院卻僅依重傷害罪判刑2年10月，台中高分院認為太輕而改判3年10月，民事部分，陳男索賠108萬元，周男沒出庭，台中地院判決應賠償77萬元，可上訴。

此案被稱為「屏東挖眼案翻版」，案發第一時間，台中市長盧秀燕專程探視陳姓店員，還強調「對於暴力行為一定要嚴懲、決不寬貸！」，重傷害是5至12年重罪，但台中地院法官考量他無前科、坦承犯行，且未遂可減刑，依重傷害未遂罪，輕判徒刑2年10月，引發輿論爭議。

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台中地檢署上訴二審，台中高分院也認為一審量刑太輕，周男「惡性非輕，造成損害不小，不宜輕縱」，撤銷改判3年10月徒刑。

民事部分，陳男索賠108萬元，包括醫療費、看護費、薪資損失與慰撫金75萬元，周男沒出庭，沒有提出抗辯，台中地院認為，張男於防疫期間，對陳男施以暴力，包括持沙茶醬玻璃罐砸擊頭部、抓拉陳男頭髮撞擊咖啡機及桌子，再持玻璃酒杯敲擊頭部，又用腳踹踢倒臥在地的陳男，導致陳男有10根肋骨骨折等重傷害，判決應賠償77萬元（含50萬元慰撫金），可上訴。

25歲男子周立龍是2021年10月23日凌晨2時許，酒後進入一家超商，兩名店員勸他戴上口罩，周男心生不滿，毆打陳姓店員，陳男傷勢嚴重，右側肋骨骨折（第5、6、7根肋骨）、左側肋骨骨折（第3、4、5、6、7、8、10根肋骨）合併血胸，共計10根肋骨骨折，另有顏面及後枕部撕裂傷與挫傷、腦震盪症候群、眼眶骨骨折、雙側肺挫傷等傷害，幸好警察很快到場，趕緊將陳男送醫，陳男才沒有蒙受重大不治或難治的重傷害。

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