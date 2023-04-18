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    駐巴西外交官墜亡 家屬告聖保羅辦事處長馮光中霸凌、加重誹謗

    駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於今年3月中旬墜樓身亡，遺孀投書媒體向外交部長陳情，懷疑死因疑與核銷高額官邸修繕費有關，另不滿聖保羅辦事處處長馮光中指王之化有憂鬱症一事，今由遺孀胞姊代為出面，向台北地檢署控告馮光中加重誹謗，指控馮光中對王之化職場霸凌。（記者錢利忠攝）

    駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於今年3月中旬墜樓身亡，遺孀投書媒體向外交部長陳情，懷疑死因疑與核銷高額官邸修繕費有關，另不滿聖保羅辦事處處長馮光中指王之化有憂鬱症一事，今由遺孀胞姊代為出面，向台北地檢署控告馮光中加重誹謗，指控馮光中對王之化職場霸凌。（記者錢利忠攝）

    2023/04/18 10:31

    〔記者錢利忠／台北報導〕駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於今年3月中旬墜樓身亡，遺孀投書媒體向外交部長陳情，懷疑死因疑與核銷高額官邸修繕費有關，另不滿聖保羅辦事處處長馮光中指王之化有憂鬱症一事，今由遺孀胞姊代為出面，向台北地檢署控告馮光中加重誹謗，指控馮光中對王之化職場霸凌。

    王之化遺孀的胞姊今在台北市議員應曉薇、前總統府副秘書長羅智強陪同下，赴北檢按鈴控告馮光中。

    遺孀胞姊表示，希望檢調早日還王之化清白，馮光中汙衊王之化，向巴西警方說王之化在台灣有看過3家精神科、有憂鬱症，但家屬事後查證發現根本沒有這回事，馮光中將王之化被霸凌而輕生，導向成憂鬱，已損害王之化的名譽。

    遺孀胞姊還指出，王之化有留下一個錄音檔案，內容提及他「沒拿公家一毛錢」，為何王之化會留下這些錄音，一定是曾遭受馮光中的汙衊，王之化才需要用錄音來表示他的清白。

    應曉薇表示，家屬忍無可忍才來提告，事發一個多月，看不到外交部的調查結果，希望檢調早日還家屬跟王之化清白，家屬非常理性，常說希望藉由王之化的犧牲，呼籲外交部多關心外館人員的辛苦，尤其外館的長官要把來外館同事都當成你們的家人，但馮處長至今一句道歉都沒有。

    羅智強則表示，接連有外交官以死明志，對優秀的外交同仁是非常大的打擊，希望外交部不要官官相護，之前蘇啟誠，現在王之化，非常痛心，請馮處長出來面對，也告訴大家事實，希望當事人負起責任，也讓政府重視，明明王之化沒有憂鬱症，希望真相大白，還受害者公道。

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