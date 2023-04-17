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    彰化角頭組詐團拘禁豬仔 佯裝「股市女王」海削6000萬

    警方將王姓角頭送辦。（警方提供）

    警方將王姓角頭送辦。（警方提供）

    2023/04/17 12:43

    〔記者許國楨／台中報導〕在地方小有名氣的彰化縣王姓角頭，嫌黑幫傳統暴力討債削太慢，籌組詐團，先拘禁豬仔當人頭帳戶，再假冒網紅「股市女王蘇麗芬」名義，以假投資手法詐騙民眾，光一年就狂削高達6千萬元，案經刑事局中部打擊犯罪中心循線查緝瓦解，逮捕王嫌等9人，訊後依詐欺等罪嫌送辦。

    刑事局中打第三隊日前接獲線報，有詐團於臉書社團PO文工作機會，待求職者聯繫後，即以提供金融帳戶供博弈公司進行轉帳節稅可獲取高額酬勞等話術，引誘求職者攜帶金融帳戶前往指定地點面試，隨即遭詐團成員控制行動成為豬仔，並強行取走手機接收銀行OTP認證簡訊，辦理網路銀行約定轉帳功能。

    經與彰化縣刑大、彰化分局偵查隊合組專案小組，並報請彰化地檢署敏股檢察官指揮，查出該詐團由在彰化縣小有名氣的27歲王姓角頭所籌組並操縱把持，以「假投資」手法冒用投顧公司，或是網紅「股市女王蘇麗芬」的名義，向中產階級、菜籃族遊說投資詐財。

    待被害人匯款至上述豬仔所開立金融人頭帳戶，以網銀APP進行層層轉帳，再由車手臨櫃提款或至ATM將贓款以現金領出，待人頭帳戶列警示已無利用價值，才讓豬仔離開拘禁處所，以此手法除防止人頭黑吃黑，並藉以規避警方查緝；中打副大隊長賴英門今天說，案經蒐證齊全，今年2月22日收網，兵分8路抓人，將王嫌及共犯等9人查緝到案。

    警方同時查扣手機、西瓜刀、本票、棒球棍、涉案帳戶等贓證物，經清查得知，已有19人被騙匯款到12個人頭帳戶，被騙金額從5萬元至數百萬元不等，其中一名中年婦人被騙高達500萬元，王等人經營不到1年一共獲利不法贓款超過6000萬元，訊後依恐嚇、詐欺、洗錢、妨害自由等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

    刑事局呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，尤其對於Youtube的網紅、名人推薦投資廣告，要求加LINE進投資群組，進而匯款到他人金融帳號，或是求職過程，遇到標榜工作輕鬆、學經歷不拘，卻給超乎比例的高報酬等情形，絕對是詐騙。

    警方收網逮人。（警方提供）

    警方收網逮人。（警方提供）

    警方查扣的贓證物。（警方提供）

    警方查扣的贓證物。（警方提供）

    以王嫌為首的詐團犯罪流程圖。（警方提供）

    以王嫌為首的詐團犯罪流程圖。（警方提供）

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