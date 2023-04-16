iMessage狂詐 刑局教2招阻絕

詐團大量傳送「燃料費逾期、即將到期，請點連結查詢」等訊息，刑事局提醒民眾勿輕易點擊不明連結。（民眾提供）

2023/04/16 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局「一六五」反詐專線，近期頻頻接獲民眾檢舉與報案，詐團利用iPhone手機專用的簡訊功能 「iMessage」大量傳送「燃料費逾期、即將到期，請點連結查詢」等訊息，誘騙民眾上鉤，刑事局提醒民眾勿輕易點擊不明連結，並儘速更新升級iOS版本，設定「未知與垃圾訊息」過濾功能，主動阻絕可疑訊息以免受害。

更新iOS版本、

過濾未知與垃圾訊息

刑事局表示，新北市林姓女子日前接獲假冒監理所的iMessage簡訊，催繳汽機車燃料使用費，林女點擊其所附的釣魚連結後，輸入信用卡卡號及授權碼，並收到驗證碼，待收到銀行扣款通知才察覺被盜刷信用卡約十萬元。

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台中市李姓女子則接獲假冒中華電信的簡訊，通知積分即將到期，李女誤信而點擊釣魚連結，輸入門號及卡號、授權碼，畫面出現網路延遲訊息，要求她多次重複輸入，李女直接關閉不予理會，隔日卻收到銀行通知，才知被盜刷八萬元。

刑事局指出，iPhone手機用戶應儘速升級為最新iOS版本 ，並至訊息設定中，點選訊息過濾的「未知與垃圾訊息」選項，開啟「過濾未知的寄件人」功能，即可主動阻絕可疑 iMessage 訊息。

若仍接獲可疑訊息，可先透過 iPhone內建機制檢舉回報，同時前往一六五全民防騙官網、或警政服務APP檢舉，並將訊息截圖上傳送出。

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