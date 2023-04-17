通緝犯謊報身分 警一個動作讓他芭比Q了

陳姓通緝犯見警報假身分，警方見他腰間掛車錀匙，靈機一動叫他「按一下」，偷來賓士車當場亮了，陳男見賊跡敗露，拔腿逃跑300公尺，警方壓制逮人法辦。（讀者提供）

2023/04/17 08:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄陳姓通緝犯於鳳山區公園河堤抽菸影響民眾，見警勸說報假身分被識破，竟辯稱減肥才不像，警見陳男腰間掛車錀匙，靈機一動叫陳男「按一下」，偷來的賓士車當場亮了，陳男見賊跡敗露，拔腿逃跑300公尺，警方追上壓制逮人，警訊後將他依詐欺通緝、竊盜罪嫌移送法辦。

鳳山警分局過埤派出所警員許家誠、呂俊德前晚巡邏行經鳳山區中崙二路，發現陳姓男子（40歲）在公園河堤邊抽菸，影響運動民眾，警方上前勸說之際，陳男稱從住家走了30分鐘路程來運動。

請繼續往下閱讀...

警方盤查陳男身分，陳男謊報假身分證字號，警方比對身分證影像，發現眼神、眉型、下巴都不太相同，陳男辯稱，因為照片是高中照，現今有減肥才不像。

警方發現陳男腰間掛汽車鑰匙，靈機一動叫他按壓汽車鑰匙，發現3公尺處1部灰色賓士車直接解鎖，雙方當場一陣尷尬，警方查出賓士車懸掛福斯車牌，再用車身號碼查詢，發現是失竊車輛。

陳男見賊跡敗露，馬上拔腿就跑，警方快跑追逐300公尺，將他壓制在地，當場以竊盜現行犯逮捕，將他帶回過埤所偵辦，查出陳男是1名詐欺通緝犯，警訊後昨將他依詐欺通緝、竊盜罪嫌移送法辦。

鳳山分局呼籲民眾個人財物應妥善保管，以避免遭宵小覬覦，另若因案涉訟應留意相關司法案件文書，收到法院的傳票，務必依照指定的日期到案說明，以免遭到通緝，成為警方追緝的對象。

陳姓通緝犯見警報假身分，警方見他腰間掛車錀匙，靈機一動叫他「按一下」，偷來賓士車亮了，陳男見賊跡敗露，拔腿逃跑300公尺，警方壓制逮人法辦。（讀者提供）

警方逮捕陳姓通緝犯法辦。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法