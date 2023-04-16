庭院樹下驚見「蛇出沒」 全副武裝消防員一捕抓笑了

嘉義市消防員全副武裝將蛇捕抓出來。（翻攝東區分隊（特種搜救隊）臉書）

2023/04/16 17:57

〔記者王善嬿／嘉義報導〕近日天氣溼熱蛇類蠢動，嘉義市一名婦人昨天整理家中庭院時，突然在樹下發現疑有毒蛇出沒，驚嚇之餘連忙打119處理，嘉義市消防局派員趕抵現場，全副武裝捕蛇，不料蛇被捕抓出來時，經消防員確認，其實是一個形狀貌似昆蟲的木製玩具，頓時緊張氛圍解除，消防員也忍不住覺得好笑。

每年夏季到，捕蜂、抓蛇案件激增，為減輕消防人員勤務負擔，嘉義市政府委由輔助型捕蜂抓蛇隊協助消防員為市民服務，每天上午10點至晚上10點服勤。

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4月15日上午7點多，非輔助型捕蜂抓蛇隊服勤時間，嘉義市消防局東區分隊接獲一名婦人通報，在自家庭院的一棵樹下洞穴，疑似有蛇，消防員全副武裝、備妥蛇籠趕抵現場，果然見到有疑似響尾蛇的尾巴露出洞口，不動聲色將蛇捕抓出洞，起初以為是特殊品種蛇類，經仔細一看，發現原來是一個木製玩具，莞爾一笑，報案的婦人見到不是蛇、而是玩具，頓時鬆了口氣，感謝消防員協助。

每逢夏季是蛇類活動季節，嘉義市消防局蘭潭分隊近一個月接獲33件抓蛇為民服務案件，陸續將蛇捕抓返隊，無毒蛇類找尋適當地點野放，有毒蛇類則通報市府建設處農林畜牧科作後續處理，目前隊上還安置有8條臭青母、眼鏡蛇等蛇。

嘉義市消防局提醒民眾，蛇類原本就住在大自然，因天氣熱或覓食、喝水等需求而誤入民宅，如果在家裡發現有蛇現蹤，建議先不要打草驚蛇，視線看著該條蛇並拿手機打119或1999，等待專人處理。

有婦人通報家中庭院蛇出沒，消防員一捕抓發現，竟然是玩具。（翻攝東區分隊（特種搜救隊）臉書）

嘉市蘭潭消防分隊捕抓安置有眼鏡蛇等毒蛇。（記者王善嬿攝）

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