為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    庭院樹下驚見「蛇出沒」 全副武裝消防員一捕抓笑了

    嘉義市消防員全副武裝將蛇捕抓出來。（翻攝東區分隊（特種搜救隊）臉書）

    嘉義市消防員全副武裝將蛇捕抓出來。（翻攝東區分隊（特種搜救隊）臉書）

    2023/04/16 17:57

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕近日天氣溼熱蛇類蠢動，嘉義市一名婦人昨天整理家中庭院時，突然在樹下發現疑有毒蛇出沒，驚嚇之餘連忙打119處理，嘉義市消防局派員趕抵現場，全副武裝捕蛇，不料蛇被捕抓出來時，經消防員確認，其實是一個形狀貌似昆蟲的木製玩具，頓時緊張氛圍解除，消防員也忍不住覺得好笑。

    每年夏季到，捕蜂、抓蛇案件激增，為減輕消防人員勤務負擔，嘉義市政府委由輔助型捕蜂抓蛇隊協助消防員為市民服務，每天上午10點至晚上10點服勤。

    4月15日上午7點多，非輔助型捕蜂抓蛇隊服勤時間，嘉義市消防局東區分隊接獲一名婦人通報，在自家庭院的一棵樹下洞穴，疑似有蛇，消防員全副武裝、備妥蛇籠趕抵現場，果然見到有疑似響尾蛇的尾巴露出洞口，不動聲色將蛇捕抓出洞，起初以為是特殊品種蛇類，經仔細一看，發現原來是一個木製玩具，莞爾一笑，報案的婦人見到不是蛇、而是玩具，頓時鬆了口氣，感謝消防員協助。

    每逢夏季是蛇類活動季節，嘉義市消防局蘭潭分隊近一個月接獲33件抓蛇為民服務案件，陸續將蛇捕抓返隊，無毒蛇類找尋適當地點野放，有毒蛇類則通報市府建設處農林畜牧科作後續處理，目前隊上還安置有8條臭青母、眼鏡蛇等蛇。

    嘉義市消防局提醒民眾，蛇類原本就住在大自然，因天氣熱或覓食、喝水等需求而誤入民宅，如果在家裡發現有蛇現蹤，建議先不要打草驚蛇，視線看著該條蛇並拿手機打119或1999，等待專人處理。

    有婦人通報家中庭院蛇出沒，消防員一捕抓發現，竟然是玩具。（翻攝東區分隊（特種搜救隊）臉書）

    有婦人通報家中庭院蛇出沒，消防員一捕抓發現，竟然是玩具。（翻攝東區分隊（特種搜救隊）臉書）

    嘉市蘭潭消防分隊捕抓安置有眼鏡蛇等毒蛇。（記者王善嬿攝）

    嘉市蘭潭消防分隊捕抓安置有眼鏡蛇等毒蛇。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    超大眼鏡蛇現身宮廟 捕蛇人遭蛇吻連打14支血清保命
    2023/04/12 17:44

    超大眼鏡蛇現身宮廟 捕蛇人遭蛇吻連打14支血清保命
    澳洲驚見蛇吞蛇！「世界第二毒蛇」慘遭吞食
    2023/02/09 14:05

    澳洲驚見蛇吞蛇！「世界第二毒蛇」慘遭吞食

    宏碁筆電新品登場 普發6000享優惠
    機車龍頭驚見蛇蹤 騎士騎到派出所求援
    2022/11/16 12:00

    機車龍頭驚見蛇蹤 騎士騎到派出所求援
    南投9個月捕蛇2027件再創新高 消防局：2大因素是關鍵
    2022/10/26 10:16

    南投9個月捕蛇2027件再創新高 消防局：2大因素是關鍵

    禾聯變頻空調 健康抑菌省電超有感
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播