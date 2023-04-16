超近距離拍攝裙底引Show Girl震怒 男糗爆兩度鞠躬道歉

男子在眾目睽睽下兩度向Show Girl鞠躬道歉仍沒被放過，尷尬逃離現場。（記者鄭景議翻攝）

2023/04/16 14:51

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市南港展覽館14日下午，有男子在拍攝展場Show Girl，他以低角度近距離拍攝，疑似在偷拍Show Girl裙底，引起一名Show Girl暴怒，當面大聲斥責要求男子刪除照片，男子在眾目睽睽下兩度向Show Girl鞠躬道歉仍沒被放過，尷尬逃離現場，南港分局警方則表示尚未接獲報案目前積極聯繫當事人追查案情。

據了解，Show Girl被該名男子近距離拍攝後，暴怒質疑男子在偷拍，要男子把相機拿給她看，男子堅持自己沒有偷拍，Show Girl就表示要叫警察來一起看相機，男子隨後不斷道歉，並對Show Girl兩度鞠躬，並想要離開現場，但Show Girl怒氣未消，還跟一旁拍攝過程的民眾表示「就是這個人，偷拍女生，大家拍他」。

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事後該名Show Girl還在臉書上飆罵，「好好工作老有人來亂」、「幾年了，每天這種展場蟑螂打不完」、「每天都好幾個對準裙底猛拍的」。

南港警分局表示，男子疑似頻繁、近距離拍攝，警方已積極聯繫當事人至所報案，釐清事發經過，並受理偵辦。

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