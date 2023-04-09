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    校園有「攝狼」！咖啡罐裝針孔偷拍國中妹裙底風光被警識破

    警方檢視林男手機，發現林男記憶卡內有多名校園內女性裙底照片，罪證確鑿下，林男只好坦承犯行。 （記者鄭景議翻攝）

    警方檢視林男手機，發現林男記憶卡內有多名校園內女性裙底照片，罪證確鑿下，林男只好坦承犯行。 （記者鄭景議翻攝）

    2023/04/09 17:03

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市某國中昨日舉行校慶，卻有一名30歲林姓男子，將針孔裝設在咖啡罐內，潛入校園偷拍國中女生裙底，恰巧北市警局婦幼隊趙姓小隊長參加小孩校園活動，發現他行蹤詭異，上前揭破並當場逮捕，林男被逮後坦承犯行，被大安分局依兒童及少年性剝削防制條例移送法辦。

    警方調查，林男自稱為社工，有多起偷拍前科，他將針孔隱藏在咖啡罐內，再將咖啡罐放在手提袋，然後用手機遙控鏡頭，看見女學生穿短裙經過，就上前尾隨。

    趙小隊長平時辦過多起偷拍案件，早偵辦過林男案件，剛巧參與小孩校慶，見林男長相就覺得十分眼熟，用手機查案件照片發現他就是曾多次在各校園、捷運站或人潮眾多處偷拍的嫌疑犯，再觀察林男行跡驚覺他正在偷拍，於是先在附近暗自蒐證，等時機成熟就上前逮捕，並通報轄區警方前來。

    警方檢視林男手機，發現林男記憶卡內有多名校園內女性裙底照片，罪證確鑿下，林男只好坦承犯行。

    警方表示，這起校園偷拍案件，犯嫌將飲料罐改裝成隱藏式針孔攝影機，是一種新興偷拍技巧，令人防不勝防，呼籲穿著短裙女性於人潮眾多之處所，多注意身旁可疑人士，如有發現勇於報警，警方將依法究辦，決不寬貸。

    林男將針孔隱藏在咖啡罐內。 （記者鄭景議翻攝）

    林男將針孔隱藏在咖啡罐內。 （記者鄭景議翻攝）

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