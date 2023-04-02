搭北捷遇「攝狼」 刻意坐短裙辣妹對面偷拍

陳男（紅圈者）在車廂內發現短裙辣妹，刻意坐到她對面。（記者王冠仁翻攝）

2023/04/02 13:21

〔記者王冠仁／台北報導〕29歲陳姓男子搭乘台北捷運坐在車廂內時，拿手機偷拍坐在對面、身穿短裙的辣妹；當時他忙著偷拍，沒發現坐在身旁的另名女乘客發現此事，女乘客悄悄跑去告訴辣妹，並在車廂內按鈴通報站務人員與警方。陳發現事跡敗露，趁捷運靠站時拔腿狂奔，但最後仍在出口處被攔下，捷運警察隊警力也即時趕到，將他當場逮捕。

捷運警察隊今天發布新聞公布陳的犯案手法，同時也呼籲民眾在人潮眾多的捷運車廂內或搭乘手扶梯時，應注意附近有無可疑人士貼近或不明閃光，如有疑似遭偷拍或性騷擾的情形，可利用車廂內緊急通話鈕或立即告知站務人員，通報警方到場處理。

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警方調查，陳姓男子日前凌晨時刻搭乘台北捷運板南線的末班車，當時車內乘客相當稀少，他發現車廂內有一名身穿短裙的辣妹，他刻意坐到對面。陳起色心，趁辣妹低頭滑手機沒有注意到他時，偷偷拿起手機偷拍對方裙底風光。

不過，當時就坐在陳身旁的另名女乘客見狀，立刻起身走到辣妹身旁告訴她遇上「攝狼」，隨即再將辣妹帶到隔璧車廂，按下列車緊急通話通報站務人員；陳見事跡敗露，慌張跑到其他車廂，並趁捷運在忠孝復興站停靠時下車，往捷運站出口處落跑。

站務人員、辣妹、熱心女乘客見到陳拔腿狂奔也追趕在後，他們最終在出口處將陳男順利攔下。捷警隊警力到場後，在陳手機內發現他偷拍辣妹裙底風光的2張照片，最後將他依妨害秘密罪嫌送辦。

捷警隊指出，去年1月至今年1月，北捷系統內發生的妨害秘密案件共61件，此類犯案手法通常是於捷運手扶梯或廁間、車廂擁擠處，以手機或針孔設備竊錄他人隱私部位。捷警隊針對性騷擾或偷拍熱點，均有編排綿密巡邏守望勤務，加上捷運系統內監視器密布，民眾切勿以身試法。

陳男事跡敗露落跑（左上），保全與短裙辣妹、熱心女乘客在後追趕。（記者王冠仁翻攝）

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