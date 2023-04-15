行人地獄？台中小妹妹走斑馬線過不了路口 遭休旅車「逼退」畫面曝光

十多輛汽機車疾駛而過，全都沒禮讓行人與小妹妹。（民眾提供）

2023/04/15 16:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕包括台中市等縣市一再發生公車或轎車、貨車，行經人行斑馬線時不禮讓行人而衍生車禍的意外，台灣更因此被外國媒體稱為「行人地獄」，前天（13日）台中市又出現類似現象，一位小妹妹與家人過斑馬線，但並無任何汽機車禮讓，全都呼嘯而過，小妹妹趁車流間斷時間想要過馬路，還是被一輛不禮讓的白色休旅車逼得往後退，過程險象環生，中市警方將對違規休旅車開罰。

畫面顯示，小女孩與家人想過台中市南屯區忠勇路、寶山東二路口，他們走斑馬線，並無汽機車禮讓，全都一輛緊接一輛疾駛而過，之後，見車流有間隙，小女孩趕緊過馬路，卻還是被不禮讓的白色休旅車逼退，家長也趕緊把小女孩拉回來，避免被奔馳而過的汽機車撞上。

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立法院已經通過「道路交通管理處罰條例」修正案，三讀通過條文明定，汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口，有行人穿越時，若不暫停讓行人先行通過，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰；且民眾可檢舉違規資料，向公路或警察機關檢舉。

若汽車駕駛人不禮讓行人導致受傷或死亡，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰；致人受傷吊扣駕駛執照1年，致人重傷或死亡，吊銷駕駛執照。

中市警局四分局指出，上述過程有人錄影，並提供給警方開罰，警方調閱閉路電視監視器（CCTV），確認違規車輛車牌後，依法告發「未禮讓行人」的違規行為，為了避免類似情況再次發生，警方將加強巡查類似路口狀況，並持續要求行人和駕駛車輛的正義大執法，以維護道路安全。

小妹妹過馬路，白色休旅車並未禮讓，警方將開罰。（民眾提供）

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