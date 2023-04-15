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    脫逃又偷車、持刀自殘 重刑犯與台中監獄管理員4人全判刑

    陳坤和穿著手術服，偷貨車代步畫面。（記者張瑞楨翻攝）

    陳坤和穿著手術服，偷貨車代步畫面。（記者張瑞楨翻攝）

    2023/04/15 16:01

    〔記者張瑞楨／台中報導〕犯下槍砲等重罪、判刑16年的重刑犯陳坤和，去年9月17日在台中監獄管理員戒護下前往醫院手術後，用事先夾帶的「天線」打開腳鐐，穿病人服偷小貨車逃亡，16小時後持刀自殘被捕，台中地方法院依脫逃等罪名，判刑1年、拘役55日，至於3名疏忽的管理員，包括陳姓主任管理員、歐姓與蔡姓管理員3人，則依過失縱放人犯各判3月徒刑，可易科罰金與上訴，並宣告緩刑2年。

    至於陳男為何能打開腳鐐？檢方偵查指出，陳男去年8月間，另案借提到台北監獄的台北分監時，趁機將掌上型電視的外接式硬式「天線」，夾藏於藍白拖鞋私帶回台中監獄，再帶到中國醫藥大學附設醫院內，趁著腿部者折拔除鋼釘手術結束後，用「天線」打開腳鐐脫逃，並於去年9月17日，趁台中監獄的管理員不注意時打開腳鐐脫逃，逾20分鐘後，管理員才發現。

    檢方並認為，中監管理員3人未落實「外醫勤務」戒護規定，歐姓管理員同意將陳坤和的「手梏」解開尿尿，隨後支援洗腎室的人犯戒護，沒有把陳男的「手梏」鎖回，讓陳男有逃脫機會；陳姓主任管理員未核實督導、沒有要求歐男依規定值勤，也未檢視陳男是否施用戒具；蔡姓管理員未確實監看病房狀況，陳男脫逃長達20分鐘後才發現，法官各判刑3月，可易科罰金與上訴，並宣告緩刑2年。

    具暴力犯罪傾向的45歲陳坤和，去年9月17日動完腳傷的鋼釘拔除手術後，穿病人袍逃離醫院，跑到台中殯儀館偷貨車，撞毀柵欄逃離後棄車，再搭車到桃園市中壢區，員警翌日緝捕時，他持折疊刀拒捕，並持利刃刺自己的頸部與右胸，員警逮捕送醫，他自殘理由是「已經關到怕，這次被抓也不想活了，就算死也要死在外面」。

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    陳坤和持刀自殘被捕。（警方提供）

    陳坤和持刀自殘被捕。（警方提供）

    陳坤和把天線藏拖鞋，再用電線打開腳鐐。（中檢提供）

    陳坤和把天線藏拖鞋，再用電線打開腳鐐。（中檢提供）

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