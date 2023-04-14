首宗「怪手」走私槍毒案 被告辯不知情仍起訴理由出爐

海關與警方於怪手內部查獲槍毒。（記者邱俊福翻攝）

2023/04/14 19:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子張㝭俊（未到案）11年前因觸犯運毒罪逃亡海外，他涉嫌於去年10月，在加拿大把價值逾5000萬元台幣的大麻毒品、手槍與長槍零件一批，藏放於兩台挖土機，再透過海運闖關來台，並由父親張炳聰、男子王忠亮收件，卻於中途被查獲，這兩人都宣稱不知情，檢方卻認為5000萬元是相當於「中型跨國走私集團全部家底」，不採信兩人辯詞，依毒品危害防制條例等罪起訴。

台中地檢署起訴指出，張㝭俊（未到案）於2012年因運毒罪判刑而逃亡海外，中檢發布通緝，他涉嫌於去年10月於加拿大，把兩台怪手的引擎室等處挖空，藏放大麻毒品、手槍與長槍零件後焊死，再用海運寄給其父張炳聰（69歲），張炳聰則委託王忠亮（40歲）取出大麻與槍械。

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兩台怪手運抵台中港，關務署台中關察覺異狀，會同警方於去年12月搜出槍毒，但仍不動聲色，還通知張炳聰繳進口關稅8萬元，張炳聰並指定怪手運至王忠亮投資的修理廠，警方於怪手運抵時現身抓人。

張炳聰宣稱不知情，是兒子事後通知他，他才知道怪手藏槍毒，王男也宣稱不知情，他單純受託修理怪手。

中檢強調，毒品槍械藏在引擎室、底盤、履帶下方、機械臂與油箱等處，不知情的買家或維修工人，一打開引擎蓋就能看見，這批槍毒逾5000萬元，「幾乎相當一般中型跨國走私集團全部家底」，兩人辯稱不知情，等同於「丟棄價值5000萬槍毒」，辯詞實難採信。

中檢還強調，這兩台中古怪手市價100餘萬元，航運、關稅費就要花近30萬元，再加上修理費，根本不划算，顯然進口怪手不是要轉售，而是走私槍毒，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

此案破獲後，警政署署長黃明昭還到刑事警察局慰勉破案人員，警政署強調，這是檢警破獲的國內首宗「怪手」夾藏槍毒走私案，查獲的大麻與槍械，包括大麻花磚80塊、大麻花11包、大麻糖果123包，以及大麻膏與菸油一批，槍械則有兩把完整的克拉克手槍，一把SCCY制式手槍的主要零件，還有槍機等長槍主要零件一批。

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警方逮捕張炳聰、王忠亮（圖後）二人。（記者邱俊福翻攝）

海關與警方於怪手內部查獲毒品。（記者邱俊福翻攝）

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