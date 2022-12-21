怪手走私槍毒 查獲4500萬大麻磚

警方搜索怪手修理廠。（記者邱俊福翻攝）

2022/12/21 05:30

警政署長：強力掃毒 斬斷黑幫經濟命脈

〔記者邱俊福／台北報導〕從事怪手工程業務的七十歲男子張炳聰，與彰化縣花壇鄉一家怪手修理廠股東王宗亮，涉嫌自加拿大進口兩輛怪手，卻於怪手內夾藏大批槍、毒，企圖走私入境，刑事局偵三大隊第三隊據報逮捕張、王兩嫌，並起獲克拉克等三把制式短槍、三把以色列突擊步槍「TAR-21」零件及霰彈槍槍管，以及重近卅公斤、黑市價四五○○萬元的大麻磚八十塊等大批贓證物。這是檢警破獲的國內首宗怪手夾藏槍毒走私案。

起出多把短槍、突擊步槍零件等

警政署長黃明昭昨赴刑事局慰勉破案人員，強調跨境毒品案，幕後多與黑道幫派息息相關，也是核心利益所在，將持續強力掃毒，斬斷黑幫經濟命脈。

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警方說，今年十月底，接獲走私槍毒情資，鎖定張嫌開設的公司，本月三日，該公司進口兩台怪手至台中港，立即會同關務署共同查驗，果然在怪手車底及電機處，查獲夾藏大麻磚八十塊、大麻糖果一二三包、大麻電子煙一九二支、大麻電子煙彈九十二支、大麻煙加熱器四十二支與大麻花、大麻膏等毒品。並起獲克拉克制式短槍兩把、SCCY制式短槍一把，三把以色列突擊步槍槍管、槍機零件與一支霰彈槍槍管，與長槍彈匣卅三個、擴充彈匣六個。

警逮兩嫌犯送辦 羈押禁見獲准

警方按兵不動，十四日有人出面領怪手，隨即跟監至彰化縣花壇鄉一家怪手修理廠，當場逮捕王嫌，並拘提張嫌到案，依毒品、槍砲罪嫌移送台中地檢署，兩嫌均被法院羈押禁見。

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