手機驚見老婆含小王「那個」 年收3千萬補教名人悲憤怒告

王姓補教老師，在黃姓妻子手機中，發現她竟含著葉姓男子的手指拍照，追問後確認2人偷情，因此離婚並向葉男提訴求償。（情境照）

2023/04/14 17:12

〔記者王定傳／新北報導〕一家連鎖補習班的王姓老師兼老闆，在黃姓妻子手機中，發現她竟含著葉姓男子的手指拍照，追問後確認2人偷情，因此離婚並向葉男提訴求償，新北地院法官判定葉男所為侵害王男配偶權，判決賠償8萬元。

王男指出，2021年間，他在妻子的手機中發現，黃、葉2人互相頭靠頭，身體靠在一起拍照外，黃女甚至把葉男的手指含在口中自拍合照。

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王男說她追問黃女後確認她出軌，並與葉男到新北市、桃園市等多處地區進行幽會及出遊；王男說他因此與黃女離婚，且他經營連鎖補習班，在補教界亦小有名聲，桃李滿天下，年收入大約3千萬元，當得知遭妻子背叛後，精神上非常痛苦，整日憂愁滿面，事業也無心經營，只能強顏歡笑照顧3名子女。

王男指，他因此事業家庭兩頭燒，精神上痛苦及人格權遭踐踏，向葉男求償200萬元；對此，葉男辯稱他與黃女只是普通朋友，他因聽聞黃女稱，王男曾表示若她能尋得新對象便同意結束婚姻關係，他才會協助黃女脫離苦海。

法官則判定，黃、葉2人互相頭靠頭，身體靠在一起拍照外，黃女甚至把葉男的手指含在口中自拍合照，加上葉男有寫自白書坦承與黃女交往，判賠8萬元。

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