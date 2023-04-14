爭個人助理服務時數一審判重障者勝訴 新北市府未上訴已確定

重度殘障者玉姐為申請個人助理服務時數提告，北高行上月判玉姐勝訴，因被告新北市府未上訴已確定。圖為新活力自立生活協會總幹事林君潔（前排中）於宣判當日播放玉姐感言。（資料照）

2023/04/14 17:21

〔記者溫于德／台北報導〕2020年重度殘障者玉姐（化名）申請個人助理服務每月744小時（即每月31日、每日24小時），因新北市政府社會局僅核定上限每月60小時，她決定提告。台北高等行政法院上月判玉姐勝訴，除維持每月60小時，也要求社會局另為適法裁量、核定其個人助理時數。全案因新北市府未上訴，已確定。

玉姐是肌肉萎縮症患者，2020年6月15日申請身心障礙者自立生活支持服務，經社會局評估，核定全額補助「個人助理每月60小時」、「同儕支持服務」等。

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玉姐認為，應每日、每小時都有個人助理服務，每月總計744小時，提告請求社會局除原先核定60小時，再增加684小時。

北高行指出，根據憲法增修條文、聯合國身心障礙者權利公約、障權公約一般性意見等規定及意旨，身心障礙者個人照顧服務辦法規定「依其需求提供24小時服務」，應依身心障礙者的具體需求為準，並非以每月提供若干小時服務為上限。

新北社會局卻未依玉姐具體需求為準，也未尊重玉姐本身意願，除非造成社會局過度負擔，否則核給玉姐的個人助理，須依玉姐的個別化標準，且能滿足玉姐自力生活需求。

北高行因此判玉姐勝訴，除維持每月60小時的個人助理服務時數外，也要求社會局另為適法裁量、核定其個人助理服務時數；至於核給個人助理服務每月684小時部分則未獲准許。

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