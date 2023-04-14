台中軟體園區花圃鋼索太銳利 刮傷兒童臉

周姓兒童在台中軟體園區穿越花圃時，被支撐樹木的鋼索刮傷臉部。（民眾提供）

2023/04/14 15:20

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市國小3年級的周姓兒童，日前傍晚與家人到台中軟體園區附近買晚餐時，因頑皮好動，在穿越花圃時被支撐樹木的鋼索刮傷臉部。負責環境維護管理的業者表示，事發後第一時間已加強鋼纜反光片設置，並慰問受傷學童及家屬致歉，未來會加強巡邏並設置相關提醒告示，避免意外再發生。

周姓家長向市議員李天生陳情，事發當時小孩一下車就從花圃穿越衝往咖哩店，因傍晚視線不佳，半途被支撐樹木的鋼索刮傷，臉部出現一道明顯傷痕，痛得哇哇叫，把阿嬤嚇得半死，急忙將孫子帶回家中擦藥，所幸傷勢沒有進一步惡化。

請繼續往下閱讀...

周姓家長抱怨，由於店鋪行人走道比較窄，雖然小朋友頑皮好動，不小心踩進去草皮區因而受傷，不過花圃是公共空間，經常會有人穿越，支撐樹木的鋼索並不顯著，途經的大小朋友，一不注意容易被刮傷，如果傷到眼睛或脖子就會更嚴重，建議利用有顏色的泡綿將鋼索包起來，明顯隔離保護，避免再度發生類似事件。

經濟部加工出口區台中軟體園區獲悉後，轉請大樓管理委員會進行改善，負責環境維護管理的業者，已用不同顏色的膠布纏住鋼索，增加警示度，也提醒民眾小心留意，繞道通過，避免發生意外。

負責管理的業者已用不同顏色的膠布纏住鋼索，增加警示度。（記者林旻臻攝）

鋼索目前已用不同顏色的膠布纏住。（記者林旻臻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法