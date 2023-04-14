馬桶倒灌釀災！早餐店糞水橫流臭氣衝天 屋主告贏管委會

大樓2樓馬桶外溢，漫流至1樓早餐店面，糞水橫流臭氣衝天。示意圖（資料照）

2023/04/14 07:13

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市左營地區一棟老舊大樓，2019年多次發生糞水自2樓馬桶外溢，漫流至1樓早餐店面，店家苦不勘言，屋主與大樓管委會互推責任，向法院提告，橋頭地院依土木技師公會鑑定管線設計不良，管委會管理不當應負責，判賠16萬餘元，可上訴。

判決指出，楊姓大樓住戶主張，其所有大樓店面，出租予他人經營早餐店，2019年1月起陸續發生馬桶排泄物倒灌，經管委會委請水電行處理後，仍反覆發生，3月間多次發生糞水自2樓馬桶溢流至1樓早餐店，造成2樓住處及店家櫥櫃、牆面、地板家具遭波及，店家無法做生意，苦不堪言。

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楊姓屋主委請環保公司與土木技師公會鑑定發現，管線內約12.16公尺處有超過管徑面積一半之範圍阻塞，屬地下室橫管，為公共管線範圍，導致管線污水及糞便回堵，造成馬桶倒灌外洩。

楊主張，事故雖因橫管設計不當所致，但管委會對公共管線應負修繕、管理、維護之責，應賠償相關損失31萬2486元。

管理會辯稱，大樓於1985年間興建，興建時依當時之法令，並無公共管線設置不當之情形。且鑑定報告係未經管委會同意所為之鑑定，不同意採為證據使用，且管委會所委託的工程行認為堵塞位置在大樓之立管，依社區規定，應由各梯自行管理、維護及收取管理費，與管委會無關。

橋頭地院審理採認技師公會鑑定，依公寓大廈管理條例，管委會應負維護管線之法定義務，被告自應負責，賠償金以16萬50元為適當。

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